Morten Østergaard, Mette Frederiksen og Poul Nyrup Rasmussen taler ved mindehøjtidelighed på Christiansborg.

Den radikale politiker Lone Dybkjær var både temperamentsfuld og utålmodig. Sådan har hun beskrevet sig selv.

Det er også nogle af de ord, den radikale leder, Morten Østergaard, bruger til at beskrive hende i en tale om den tidligere miljøminister og medlem af Europa-Parlamentet.

Han er den første til at holde ved en mindehøjtidelighed på Christiansborg for Lone Dybkjær, som tirsdag er blevet bisat ved Holmens Kirke i København.

- Sådan kendte vi dig. Sådan slog vi os indimellem på dig. Men hånden på hjertet så ville vi ikke have skruet dig anderledes sammen, selv om vi havde haft chancen, siger Morten Østergaard.

Hun brugte sit temperament og sin utålmodighed i en god sags tjeneste, siger den politiske leder.

- For selv om Lone prøvede meget. Blev meget. Opnåede meget. Så var engagementet uforfalsket, siger han.

Lone Dybkjær døde for lidt over en uge siden, kort efter at hun var fyldt 80 år. Hun havde gennem længere tid været syg af kræft.

/ritzau/