Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti giver ikke meget for Socialdemokratiets nye handicapudspil.

Faktisk mener hun, at det både er 'patetisk' og 'hyklerisk'.

Handicapordføreren fra Dansk Folkeparti har nemlig brugt meget af de sidste fire år på netop at kæmpe for, at handicapområdet bliver forbedret.

Men i folketingssalen har hun manglet ét bestemt partis støtte for at kunne få vedtaget de forskellige lovforslag.

Socialdemokratiets.

»Vi kunne have fået så meget gennemført de sidste fire år, hvis de ikke havde lurepasset og stemt imod vores forslag. Så det her er en kende hyklerisk,« siger Karina Adsbøl til B.T.

Blandt andet har Dansk Folkeparti foreslået at indføre en kompensation ved afviste ansøgninger fra kommunen, når de senere bliver omgjort i Ankestyrelsen.

Tal viser nemlig, at hele 47 procent af alle kommunernes afgørelser i 2018 inden for børnehandicapområdet blev omgjort, når de endte hos Ankestyrelsen.

Det betyder, at borgerne først må vente adskillige måneder hos kommunen, hvorefter de skal afvente, at Ankestyrelsen afgør klagen.

SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti stemte for, men sammen med de traditionelle blå partier stemte Socialdemokratiet imod forslaget.

Det samme var tilfældet, da Socialdemokratiet var tungen på vægtskålen og nedstemte et forslag om at forenkle hjælpen til handicappede.

Derfor var Karina Adsbøl også en kende overrasket, da hun mandag aften i B.T. kunne læse, at Mette Frederiksen ikke synes, at vi taler nok om handicapområdet, og at der er brug for, at der bliver gjort noget.

»Jeg tænkte, at det var patetisk. Og alt for sent. Vi har kunnet gøre så meget sammen, men det har de ikke ønsket. Og så er udspillet også for tyndt, da det ikke tager fat på de essentielle problemstillinger,« siger Karina Adsbøl.

Hos Socialdemokratiet er man ikke enig i den kritik.

'Vi er det eneste parti, der har fremlagt et handicapudspil i den her valgkamp. Det er vi stolte over, og jeg har også hørt formanden for Danske Handicaporganisationer rose udspillet og sige, at Mette Frederiksen fortjener en romkugle for at sætte handicapområdet på dagsordenen her i valgkampen.'

'Jeg undrer mig over, hvorfor DF ikke selv har fremlagt et handicapudspil, når man nu har så travlt med at kritisere os for at fremlægge et. DF har i fire år holdt hånden under en borgerlig regering uden på noget tidspunkt at stille krav på handicapområdet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne,' skriver Astrid Krag fra Socialdemokratiet.

I SF er man positiv over, at der bliver sat fokus på handicapområdet, men mener slet ikke, at man er i mål endnu.

»Det er positivt, at der endelig er kommet et udspil. Det er godt, at de rykker på den. Vi er dog ikke helt i mål endnu,« siger Kirsten Normann Andersen, der er handicapordfører hos SF.

Kirsten Normann Andersen fokuserer især på, at man skal kigge på de sager, der bliver afvist hos kommunerne, og som derefter havner hos Ankestyrelsen.

»De høje omgørelsesprocenter er et stort problem, og så skal vi også have kigget Ankestyrelsen efter i sømmene, for vi ser, at der er for mange eksempler på, at to lignende sager bliver afgjort forskelligt,« siger hun.