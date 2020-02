Helle Thorning-Schmidt trækker sig fra sit topjob som medformand i et FN-panel, efter beskyldninger om forbindelse til skattely.

Og beslutningen om at trække sig fra FN-stillingen er noget overraskende, mener politisk kommentator Klaus Kjøller, som især er specialiseret i politisk kommunikation og strategi.

Hvorfor Helle Thorning-Schmidt har trukket sig har Klaus Kjøller en teori om. Den går på, at hun er blevet presset ud.

»Jeg tror, hun er blevet presset fra FN. De har muligvis set det som et tillidsbrud, at hun tilsyneladende har spillet med lukkede kort,« forklarer Klaus Kjøller - og et tillidsbrud over for FN kan man altså roligt kalde det, mener han.

»Hvis jeg selv sad som ansættelsesmyndighed i FN, så ville jeg føle mig røvrendt,« forklarer han og fortsætter:

»Der har jo været ansættelsessamtaler, hvor Helle Thorning-Schmidt har haft rig lejlighed til at orientere om, at hun ejer andele i et selskab med direkte forbindelse til skattely og sidder i to bestyrelser med direkte forbindelse til skattely, og det har hun jo undladt.«

I denne uge er det kommet frem i medierne, at den tidligere statsminister ejer andele i et selskab med direkte forbindelse til Jersey, der er kendt som et skattely, samt at hun sidder i de to bestyrelser.

Sagen er meget alvorlig for Helle Thorning-Schmidt, mener Klaus Kjøller.

I en mail til Ritzau skriver den tidligere statsminister, at hun afviser at have snydt i skat, men at hun frygter, at historierne om hendes forbindelse til skattely vil overskygge arbejdet.

Men ifølge Klaus Kjøller styrker det, at Helle Thorning-Schmidt vælger at trække sig fra topposten og ikke fra sine skattelyforbindelser, blot historien om, at hun rent faktisk har noget med skattelyselskaber at gøre.

I stillingen, som Helle Thorning-Schmidt altså nu har givet afkald på, skulle hun bekæmpe skattely og skatteunddragere og være med til at forsøge at dæmme op for skatteunddragelse for at finansiere verdensmålene.

Hun skulle have været en af to formænd, hvor den anden er Nigers tidligere premierminister Ibrahim Mayaki.