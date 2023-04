Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, befinder sig lige nu i et stormvejr, som ville få selv kaptajn Ahab fra 'Moby Dick' til at vakle.

Hendes formandsliv balancerer lige nu på en knivsæg, efter hun er blevet beskyldt for at have krænket flere unge mænd i fagbevægelsen. Blandt andet ved at tage dem på bagdelen.

Fredag har Lizette Risgaard, efter et krisemøde i FH, beklaget, hvis nogen har følt sig krænket.



Krisen er dog langt fra afværget.

HK, Teknisk Landsforbund og Kost- og Ernæringsforbundet, som er medlemmer under FH, har meddelt, at de ikke længere støtter op om Risgaard som formand. Danmarks Lærerforening har også trukket støtten.

Der skal nu laves en ekstern undersøgelse, og indtil den er færdig, går Lizette Risgaard på orlov. Spørgsmålet, som alle spørger sig selv om nu, er, om hun overlever.

»Det kan man aldrig vide, når det er fagbevægelsen. Hvis det havde været alle mulige andre steder, så havde svaret været et klart nej,« lyder det fra den politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Det vi kan konstatere er, at hun selv og folk omkring hende i forretningsudvalget kæmper for, at hun skal blive i jobbet. Noget tyder på, at hun allerede er i gang med at få pisket alle sine løjtnanter ud for at redde hende, men der sidder nok en del medlemmer og synes, at det, hun burde gøre, er at overveje, om hun ikke skal trække sig.«

Det, der taler imod Lizette Risgaards fortsatte virke, er selvsagt de mange forbund, der vil have, at hun skal trække sig.

Udover HK, Teknisk Landsforbund og Kost- og Ernæringsforbundet kræver også seks ungdomsforbund (3F Ungdom, Blik og Rør Ungdom, HK Ungdom, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende) formandens afgang.

»Det tyder på, at det er en sweater, der er ved at trevle op for Lizette Risgaard nu,« mener Søs Marie Serup.

Hænder, der er, hvor de ikke skal være, har tidligere kostet magtfulde mennesker i Danmarks deres job. Morten Østergaard måtte gå som formand for De Radikale efter blandt andet en hånd på partikammerat Lotte Rods lår.

Derfor kan det måske også vække undren hos nogen, at Lizette Risgaard ikke allerede er blevet vippet ud. En undren, som Søs Marie Serup deler.

»Det sidder rigtig mange, inklusiv mig selv, og tænker, at sådan burde det være.«

»Det er jo bizart, at fagbevægelsen bryster sig af at være dem, der passer på udsatte medarbejder, at de er dem, som udsatte medarbejdere kan gå til i sager som den her, men når det sker for dem selv, kan de finde alle mulige undskyldninger og smutveje. Det ødelægger jo deres legitimitet.«

På Lizette Risgaards Facebook-profil, hvor hun selv har lavet et længere opslag om sagen, er der flere, som i kommentarerne giver udtryk for, at formanden er udsat for et komplot. Blandt andet, fordi hun så kraftigt imod regeringen i sagen om store bededag. Den teori giver Søs Marie Serup dog ikke meget for.

»Der er intet, der tyder på et komplot. Der foregår altid magtkampe i et stort organ som FH, så det kan man prøve at dække sig ind under, men det her er en sag, der har været undervejs i så lang tid, og den var, under alle omstændigheder, kommet frem.«

Følg seneste udvikling i sagen i B.T.s LIVE-blog lige her.