Liberal Alliances Ungdom (LAU) har barrikaderet​ sig bag en mur af tavshed efter interne sager om mulige seksuelle overgreb.

I længere tid har dele af tidligere ledelser i ungdomspartiet angiveligt fortiet anklager om voldtægt og krænkelser.

Med sagerne fremme i lyset er medlemmer, bestyrelsen såvel som den nye formand på posten stadig ordknappe.

Hos den nyvalgte landsformand, Signe Bøgevald Hansen, møder B.T. radiotavshed efter adskillige ubesvarede opkald og beskeder.

Det samme gælder den nyvalgte næstformand, landssekretæren og flere andre medlemmer af hovedbestyrelsen.

Selv om anklagerne om overgreb daterer sig helt tilbage til 2015, ønsker en håndfuld tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer heller ikke at tale.

Alle som én henviser til den nyvalgte formand.

Umiddelbart efter valget skrev formand for LAU Signe Bøgevald Hansen på Facebook, at ledelsen vil handle og rydde op i sagerne internt.

Spørger man politisk kommentar Jarl Cordua, er det en 'alvorlig og pinlig sag' for ungdomspartiet, som skal frem i lyset. Hurtigt.

»Den tidligere topledelse har fejlet og ikke håndteret den her sag i tide og formået at rydde op. Nu er der en ny ledelse og en forventning i offentligheden om en fuld redegørelse – og det bør være et spørgsmål om timer og skal ikke tage flere uger.«

Anklagerne om voldtægt, overgreb og krænkelser i ungdomspartiet blev i fredags beskrevet i Dagbladet Information på baggrund af syv piger og kvinders vidnesbyrd.

I flere af sagerne er der tale om mindreårige helt ned til 14-årsalderen.

Hændelserne strækker sig over flere år og skulle være begået af fem mænd med ledende positioner i LAU.

Sagerne er meldt til politiet, men det har ikke været muligt for B.T. at få oplysningerne bekræftet hos Københavns Politi. Selv om der stadig kun er tale om anklager, mener Jarl Cordua hverken, at ungdomspartiet eller folketingspartiet kan have det siddende på sig.

»Moderpartiet har indirekte ansvaret for LAU, som låner deres navn og brand. Den nye ledelse har meget kort tid til at rydde op, når der er rejst så alvorlige anklager, der skal håndteres hurtigt og effektivt. Jeg er ret sikker på, at LA-vælgere har en forventning om, at hvis LAU ikke kan komme med en forklaring, så må Anders Samuelsen og LA-toppen træde til,« siger han.

I weekenden var næsten 200 medlemmer af det liberale ungdomsparti samlet til landsmøde på Høje-Taastrup Gymnasium.

Her blev de omtalte vidnesbyrd delt ud under tidligere formand Rasmus Bryggers tale, hvor han også beskrev, hvordan han er gået til politiet med sagerne.

»Jeg fortalte også politiet om det ledelsesmæssige svigt. At ledelser over flere år har haft kendskab til sager, men har været inaktive. En enkelt pige har endda fortalt mig, hvordan det daværende forretningsudvalg aktivt har dækket over sagen.«

Kritikken af ledelsens systematiske svigt var gennemgående for talen, hvor Rasmus Brygger også opfordrede hele ledelsen til at trække sig. Det blev i stedet til et formandsopgør, hvor den siddende formand, Carl Andersen, mistede posten, mens næstformanden selv gik af.

»Man skulle have reageret noget hurtigere og måske have været mere villig til at smide folk ud noget hurtigere, end tilfældet har været,« lød det efterfølgende fra Carl Andersen. B.T. har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Carl Andersen.

Mange spørgsmål står derfor stadig ubesvarede hen i det, som kan blive en sag uden fortilfælde i dansk ungdomspolitik.

»LAU må komme med en forklaring på de grove anklager. Hvorfor har ingen grebet ind, hvad skal konsekvensen være, hvad vil man gøre fremadrettet, og hvorfor er der angiveligt et medlem, som er blevet ekskluderet? De spørgsmål har offentligheden krav på at få besvaret nu,« siger Jarl Cordua.

»Hvis ikke det sker, så må Anders Samuelsen ringe og sige, at man i LAU skal stille op for pressen.«