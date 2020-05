Det har været en god dag for Inger Støjberg.

Sådan opsummerer politisk kommentator Søs Marie Serup dagens hidtidige afhøring af Venstres næstformand Inger Støjberg i den såkaldte instrukskommission.

Støjberg undersøges for, om hun har givet en ulovlig instruks om at adskille alle mindreårige asylpiger fra deres mænd.

Indtil nu er det kommet frem, at den daværende integrationsminister udadtil og i en pressemeddelelse fortalte offentligheden, at alle asylpar skulle adskilles.

Forhenværende minister Inger Støjberg (V) afhøres af Instrukskommissionen, søndag den 24. maj 2020.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup Vis mere Forhenværende minister Inger Støjberg (V) afhøres af Instrukskommissionen, søndag den 24. maj 2020.. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Sjørup

Men indadtil blev der ifølge Inger Støjberg taget individuelle hensyn, selvom det ikke fremgik af pressemeddelelsen.

Inger Støjberg holdt i dag fast i, at det var for at undgå at ‘mudre billedet’.

»Man må ikke vildlede hverken Folketinget eller offentligheden. Men Inger Støjberg gør det til et spørgsmål om politisk kommunikation. dvs. til et spørgsmål om at vinkle pressemeddelelsen. Det er noget, der bliver gjort hele tiden i ministerierne,« siger Søs Marie Serup.

Det behøver ikke belaste hende, at offentligheden fik en misvisende version i pressemeddelelsen.

»Lidt firkantet, så handler det her om, hvorvidt man ser sagen som noget, der handler om barnebrude eller Støjbergs ansvar som minister. Jeg er ret sikker på, at de, der mener, det handler om barnebrude, ikke føler, at ministeren har stukket dem blår i øjnene,« siger Søs Marie Serup.

Helt konkret fortalte Inger Støjberg under dagens afhøring, at hun dagen før den famøse pressemeddelelse blev sendt ud 10. februar 2016 godkendte et notat, hvor det fremgår, at der skal foretages en individuel vurdering i sagerne.

»Hele omdrejningspunktet er den individuelle vurdering. Det godkender jeg i notatet. Det er et fuldstændigt centralt notat for mig,« lødt det fra Venstres nuværende næstformand og hun fortsatte:

»Jeg ved fra notatet, at der kan være særlige undtagelser.«

Den individuelle vurdering er central, fordi det er ulovligt at adskille par uden at foretage en individuel vurdering. Det har Ombudsmanden tidligere slået fast.

»Umiddelbart er det lykkedes hende at manøvrere sig ud af den juridiske del ved at henvise til, at hun godkendte et notat dagen før,« siger Søs Marie Serup.

»Der er ingen tvivl om, at hun har presset sit embedsværk til det yderste. Men i den juridiske verden er det sort og hvidt. Det man ikke kan bevise er ikke bevist og lige med en frikendelse. Jeg kan ikke se, at der er kommet noget frem i dag, som belaster hende juridisk,« siger Søs Marie Serup.