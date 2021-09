Hvor skal man se AGF spille hjemmekampe i fremtiden? Det bliver i hvert fald ikke i fredskov, som Kongelund-ledelsen ellers havde ønsket, den placering afviste miljøstyrelsen nemlig.

Hverken offentligheden eller byrådet havde dog fået noget at vide om de planer, inden de blev afvist.

Og nu viser det sig, at heller ikke en særlig følgegruppe blev orienteret om ledelsens planer. Det skriver Jyllands-Posten.

Det viser sig i et svar fra Kongelundens direktør, Alvaro Arrigada, til byrådsmedlem Viggo Jonasen (EL).

Viggo Jonasen har spurgt borgmester Jacob Bundsgaard (S), der er formand for styregruppen, hvorfor følgegruppen ikke blev orienteret om planerne.

Til det har Alvaro Arrigade blandt andet svaret:

»Det har været ønsket, at en videre debat om et så væsentligt indgreb skulle foregå på et faktabaseret grundlag.«

Han tilføjer, at det grundlag har de fået med Miljøstyrelsens forhåndstilkendegivelse, og at de derfor valgte at orientere hele byrådet i forbindelse med et budgetseminar – i stedet for kun følgegruppen.

Han siger dog også, at følgegruppen 28. januar blev informeret om en lang række forskellige overvejelser om placeringen af stadion – blandt andet forudsætningerne for, hvis stadion blev placeret i fredskov.

Men den konkrete anmodning til Miljøstyrelsen måtte følgegruppen altså se langt efter. Det fremgår også af referater fra den politiske følgegruppes møder 28. januar og 20. april, hvor anmodningen ikke er nævnt.