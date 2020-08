Et politisk flertal i København vil forbyde udlejningsløbehjul fra byens gader.

»Vi kan se på statistikkerne, at elløbehjul fører til flere uheld og alvorligt tilskadekomne,« siger gruppeformanden for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, Lars Weiss, til DR og fortsætter:

»Samtidig er der nogle steder i byen hård kamp om gaderummet til udeservering, ophold og vareudstilling, så når vejloven er vedtaget, vil vi se på zoner, hvor der ikke må udlejes løbehjul.«

De kommende måneder skal Folketinget nemlig behandle en ny vejlov, der for eksempel kan give dem muligheden for at forbyde løbehjulene.

Også Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker op. De tre partier har tilsammen 6 ud af 11 pladser i Teknik- og Miljøudvalget i København.

Mette Annelie Rasmussen, der er gruppeformand for Radikale Venstre, er en af dem, der ikke er helt med på et egentligt forbud.

Hun mener, at man hellere skal lave restriktioner, så det for eksempel er ulovligt at benytte de elektriske løbehjul i gågader.

Politikerne i København har allerede indført et loft på 3.000 udlejningsløbehjul i hovedstaden.