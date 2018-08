Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Minister: Gymnasierne skal selv fordele tosprogede elever

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil lade det være op til gymnasierne selv at fastlægge de kriterier, som tosprogede elever fordeles efter, skriver DR. Flere af Folketingets øvrige partier stempler forslaget som ubrugeligt og værdiløst.

Regeringen vil tilbyde 12-årige drenge gratis hpv-vaccine

Regeringen foreslår, at alle drenge skal tilbydes gratis hpv-vaccine, fra de er 12 år. Forslaget skal forebygge forskellige former for hpv-kræft, skriver Jyllands-Posten. I forsøgsordningen er vaccinen kun blevet tilbudt til bi- og homoseksuelle mænd. Forslaget begejstrer Kræftens Bekæmpelse.

Politimand dømt for drab på 15-årig sort dreng i Texas

En hvid politibetjent fra den amerikanske delstat Texas er fundet skyldig i drab efter at have skudt en ubevæbnet, sort teenager i en bil nær Dallas sidste år. Det er højst usædvanligt, at politibetjente bliver kendt skyldige i drab.

Frank Jensen vil have Københavns varer leveret i elbiler

Vil man i fremtiden have Københavns Kommune stående i sit kundekartotek og levere varer og tjenesteydelser i hovedstaden, må man indstille sig på, at en del af vognparken skal bestå af el- og brintbiler. Det er en af overborgmester Frank Jensens grønne tiltag forud for budgetforhandlinger.

Canada og USA indleder lynforhandlinger om frihandel

USA og Canada har sent tirsdag aften dansk tid indledt forhandlinger i Washington om en revision af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta. Mandag blev Mexico og USA enige om rammerne for en ny aftale, der skal afløse den nuværende, der trådte i kraft i 1994 mellem de tre lande.

Kristne grupper vil bremse LGBT-bevægelserne

Homoseksualitet, biseksualitet, transkønnethed, interkønnethed og flydende kønsidentitet er blevet mere udbredt og accepteret i Danmark. Men udviklingen er gået for vidt, mener flere kristne grupper, der derfor føler sig ekskluderet fra samfundet, skriver Berlingske.

FN-chef: FN bør alvorligt overveje rohingya-rapport

Der bør ses med alvor på en ny FN-rapport om Myanmar. Rapporten anbefaler, at Myanmars hærchef og flere af landets generaler stilles for en domstol for forsøg på folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, i FN's Sikkerhedsråd.

Avisernes forsider

Berlingske

Et forbud mod nye brændeovne i private hjem samt krav til leverandører om levering af miljøvenlige biler er blandt Frank Jensens (S) grønne initiativer forud for Københavns Kommunes budgetforhandlinger.

B.T.

Kun en lille skare af 1.g’erne på Øregaard Gymnasium bliver udvalgt til at deltage i 3.g’ernes såkaldte 'puttemiddage'. De udvælges ud fra billeder og får kun lov at komme med, hvis de er pæne nok.

Børsen

Københavns Andelskasses problemer med at holde ejerkredsens, kundernes og bankens interesser adskilt fortsætter under den nye ejerkreds. Finanstilsynet vurderer, at interessekonflikterne langt fra er løst.

Ekstra Bladet

Alternativets Uffe Elbæk, som er imod at folk bliver rige af at eje ejendom, arver retten til at bo i en særlig bolig-oase i København. Og samtidig tjener han millioner på salget af sin lejlighed.

Information

En række tidligere klima- og miljøministre fortæller, at Finansministeriet har stået i vejen for langsigtede og bæredygtige grønne løsninger. En tidligere og den nuværende finansminister afviser kritikken.

Jyllands-Posten

Regeringen foreslår, at 12-årige drenge fremover skal have tilbud om en gratis hpv-vaccination. Forslaget om at udvide vaccinationen mod kræft til begge køn modtages med begejstring.

Kristeligt Dagblad

På Københavns Universitet har akademikerbørn ti gange større chance for at få en uddannelse end børn fra ikke-boglige hjem. Den sociale mobilitet har næsten ikke ændret sig siden 1970’erne.

Politiken

70 it-systemer i skattesystemet er så forældede, at de skal skrottes, fastslår ekspertudvalg. Regeringen afsætter 600 millioner kroner på finansloven til udskiftningen. Men regningen lyder på 10 milliarder.

