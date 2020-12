Flere politikredse kæmper med ulovlige affyringer af fyrværkeri og kanonslag fredag aften.

Flere politikredse melder aftenen og natten mellem fredag og lørdag om adskillige ulovlige affyringer af fyrværkeri.

I Midt- og Vestjylland er der især problemer med affyring af kanonslag til stor gene for borgere i området.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

- Der må virkelig være solgt meget af det lort, fordi vi har fået henvendelser om kanonslag fra næsten samtlige byer i hele Vestjylland, siger han og tilføjer:

- Det er virkelig en pestilens for borgerne.

Jens Claumarch fortæller, at politiet natten til lørdag ikke har haft bødeblokken fremme i forbindelse med de ulovlige affyringer. Men det skyldes primært, at synderne for det meste er væk, når politiet når frem.

- Vi får typisk anmeldelserne, når nogle hører et brag. Men det er nogle gange som at lede efter en nål i en høstak, siger vagtchefen.

Hos Syd- og Sønderjyllands politi fortæller vagtchef Karsten Høy, at der er blevet uddelt flere bøder mellem fredag aften og natten til lørdag for affyring af fyrværkeri før den 27. december.

Ligesom i Midt- og Vestjylland melder han, at det "buldrer og brager" mange steder.

- Det drejer sig primært om affyring af kanonslag. Jeg har ikke overblik over endnu, hvor mange bøder vi har delt ud, men det er nogle stykker, siger han.

Ifølge Karsten Høy kører flere unge mennesker blandt andet rundt og kaster kanonslag ud fra biler.

- Det er jo både dyr og borgere, som bliver generet af det. Det fylder i hele regionen, siger han.

Også Nordsjællands Politi, Københavns Vestegns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Fyns Politi og Sydøstjyllands Politi melder om enkelte anmeldelser om affyring af fyrværkeri eller kanonslag fredag aften og natten til lørdag.

Hos Nordsjællands Politi har kredsen fået fire-fem anmeldelser om fyrværkeri fra klokken 23 til klokken 01.

Fælles for de fleste politikredse er, at de prioriterer problemet, men at de har svært ved at få fat i gerningsmændene, inden de er væk igen.

Ingen politikredse melder natten til lørdag om problemer med affyring af fyrværkeri mod andre personer eller politi.

/ritzau/