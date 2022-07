Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da en lille dreng i weekenden blev væk fra sine forældre i Gråsten kontaktede en bekymret borger Sydjyllands Politi.

Politikredsen bragte straks en efterlysning af drengens forældre på Twitter med teksten: 'Han beskrives som: 3 år, gul hud, sort hår, iført trøje, strømpebukser …'.

En beskrivelse, der fik flere Twitter-brugere til tasterne – for hvad i alverden betyder 'gul hud'?

'Nå for dælen! Jeg troede, det var et barn, der havde en leversygdom. Mig bekendt er det det eneste, der kan føre til gul hud,' skriver en bruger, mens andre går mere direkte til værks.

Han er fundet, men gul hud alligevel? pic.twitter.com/aSjLlLNnFA — Martin Krøger (@martinkroeger) July 10, 2022

'Sidst, jeg tjekkede, havde asiater ikke gul hud – stram lige op næste gang.'

'Er jeres ansatte stivnet i 1940erne, Sydjyllands Politi? Gul hud? Det er ikke okay!'

'Det er vist kun i børnebøger fra gamle dage, at asiater har gul hud'

Kommunikationsrådgiver hos Sydjyllands Politi, Helle Lundberg, forklarer til B.T., at man i politikredsen er kede af, at nogle har følt sig krænkede over beskrivelsen af drengen, der formodes at være af asiatisk afstamning.

»Det er borgerens (der fandt drengen, red.) beskrivelse af barnet, der er blevet brugt. Adspurgt sagde vedkommende, at det var det nærmeste, han kunne komme, for at beskrive barnet,« forklarer hun.

Derfor valgte vagtchefen altså at sende den pågældende beskrivelse ud.

»Det har ikke været hensigten, at nogen skulle føle sig krænkede. Den har været at hjælpe barnet så hurtigt og effektivt som muligt,« fortæller Helle Lundberg.

Kunne man ikke i stedet skrive, at barnet formodes at have asiatisk baggrund?

»Vi har før oplevet – endda den pågældende vagtchef – at et vidne havde beskrevet en mand som værende af asiatisk herkomst, hvorefter manden, da han blev fundet, var meget vred over betegnelsen, fordi det var han ikke,« forklarer Helle Lundberg og fortsætter;

»Sådan, som borgeren i det her tilfælde beskriver det, sådan tænker vi, der måske også vil være andre øjne, der ser på det. Det er hensigten med et signalement – at tegne et billede inde i hovedet på folk, der gør, at de kan forstå, hvad det kan være for et menneske.«

Ifølge Helle Lundberg har Sydjyllands Politi ikke fået kritik for beskrivelsen fra hverken borgeren eller familien til barnet – og da man ikke har spurgt dem til drengens etnicitet, kan man ikke bestemme den med sikkerhed.

Hun understreger desuden, at man i dansk politi ikke registrerer på folk på deres etnicitet, men i stedet på deres nationalitet.

Efter B.T. har talt med Sydjyllands Politi er politikredsen gået ud med en offentlig undskyldning på Twitter.

'Vi er sidenhen blevet klar over, at beskrivelsen kan opfattes som krænkende. Det beklager vi selvfølgelig. Det har ikke været vores hensigt.'

'Vi tager reaktionerne på tweetet til efterretning. De vil indgå i overvejelserne, når vi fremover udsender signalementer. Vores hensigt var hurtigst muligt at få genforenet barnet med sin familie, og det lykkedes glædeligvis' lyder det blandt andet.