Onsdag formiddag ramte den første bølge af dårlige anmeldelser. På få timer var den nyåbnede burgerrestaurent gået fra 5 stjerner til 1.

'Smager af racist og lugter af had,' skrev en. 'Ejet af nazister' og 'Lorte oplevelse. Helt igennem negativ,' skrev to andre.

De fleste anmeldelser kommer fra personer, som aldrig har sat deres ben i lokalerne eller spist en krumme fra menukortet, fortæller Anahita Malakians.

Hun er bestyrer af restauranten The Barn i Nordvest og den, som kritikken er rettet mod.

Jeg vil til enhver tid skrive offentligt, at man skal boykotte et sted, hvis der er en racistisk person bag. Sofie, der har anmeldt The Barn.

For ud over at drive stedet er hun også politiker i Nye Borgerlige.

»Det er forrykt, at de går efter forretningen, hvor jeg arbejder. Det handler ikke bare om mig som person mere,« siger hun.

»Og der er ikke nogen, der skal kalde mig en nazist, så der kommer snart en sag hos politiet.«

Det hele begyndte onsdag, hvor det venstreorienterede medie Konfront publicerede artiklen med overskriften 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'.

Samme dag gik den venstreekstreme gruppe Antifascistisk Aktion ud på de sociale medier og opfordrede til at give restauranten dårlige anmeldelser på Facebook.

Gruppen Antifascistisk Aktion skrev onsdag på deres Instagram, at man kan ødelægge restaurantens samlede score ved at give dem en dårlig anmeldelse på Facebook. Vis mere Gruppen Antifascistisk Aktion skrev onsdag på deres Instagram, at man kan ødelægge restaurantens samlede score ved at give dem en dårlig anmeldelse på Facebook.

En af dem, som har givet The Barn en dårlig anmeldelse, er 20-årige Maja, der bor i Aarhus.

»Jeg anmeldte stedet, fordi jeg ikke synes, at det skal være et sted, hvor andre går ind, når det er en fra Nye Borgerlige, der står bag det,« siger hun.

»De skal lukkes ned og ud af Nordvest.«

Du skriver 'bræk', og at maden er skuffende. Har du spist der?

Maja har ikke besøgt restauranten, men givet stedet en dårlig anmeldelse. Hun ser det som en mulighed for at protestere over bestyreren, som er politiker for Nye Borgerlige. Vis mere Maja har ikke besøgt restauranten, men givet stedet en dårlig anmeldelse. Hun ser det som en mulighed for at protestere over bestyreren, som er politiker for Nye Borgerlige.

»Nej, og det er irrelevant, hvordan maden er, når de spreder had.«

Anahita Malakians er ansat som bestyrer. Den dårlige anmeldelse går ud over ejeren af restauranten og de andre ansatte?

»Det er selvfølgelig synd, men hvad skal jeg ellers gøre? Det er synd for medarbejderne, dem, som ikke er nazister, men der er ting, som er vigtigere. De laver en restaurant og normaliserer derfor også en politik, som går ud over menneskerettigheder.«

For Sofie, der også har givet stedet en dårlig anmeldelse, handler det om, at restauranten ikke skal være platform for racisme.

Sofie ønsker ikke at få sit efternavn frem, da hun efter sin anmeldelse har oplevet chikane fra personer, der sympatiserer med Anahita Malakians. Vis mere Sofie ønsker ikke at få sit efternavn frem, da hun efter sin anmeldelse har oplevet chikane fra personer, der sympatiserer med Anahita Malakians.

»Hendes venner er nazister, og det virker meget etisk forkert at åbne en restaurant i netop det kvarter. Jeg har også mange antiracistiske venner og ikke-hvide venner, som gerne vil være orienteret om, at de går ind på en restaurant, som er ejet af en racist, der arbejder professionelt som racist,« forklarer hun.

»Hun gør livet surt for dem, som ikke er hvide, og dem er der mange af i Nordvest.«

Hvad med dem, som deler hendes holdninger. Skal de ikke kunne være forretningsdrivende?

»Jeg vil til enhver tid skrive offentligt, at man skal boykotte et sted, hvis der er en racistisk person bag. Det her er også et særtilfælde, fordi hun er politiker.«

Sofie er en af dem, som har valgt at protesterer over Anahita Malakians politiske virke ved at give restauranten, hvor hun arbejder, en dårlig anmeldelse. Vis mere Sofie er en af dem, som har valgt at protesterer over Anahita Malakians politiske virke ved at give restauranten, hvor hun arbejder, en dårlig anmeldelse.

Hun er ansat som bestyrer og ejer ikke restauranten. Går det ikke ud over de andre ansatte og ejeren?

»Jeg har ikke lukket stedet. Bare skrevet en anmeldelse.«

Ville du selv spise på en restaurant, der kun havde dårlige anmeldelser?

»Nej.«

I flere af de negative anmeldelser omtaler personerne Anahita Malakians som racist og nazist, hvilket gør, at hun nu overvejer injuriesager og politisager.

Det samme gør hun med mediet Konfront, som hun mener, er gået over stregen. De går efter hendes levebrød og ikke hende som person og politiker.

I artiklen nævner mediet, at Anahita Malakians har talt imod muslimer og islam og bringer i den forbindelse også et foto af hende sammen med Lars Grønbæk Larsen, som har været medlem og talsmand for organisationen Danish Defence League, der bliver beskrevet som en del af det højreekstreme miljø.

Han har tidligere været medlem af Nye Borgerlige, men Anahita Malakians kender ham ikke. I maj tog han et billede med hende under et arrangement.

»Jeg dømmer ikke folk, når jeg sidder sammen med dem. Jeg har hørt, at han har en fortid, men da jeg mødte ham og talte med ham, var han en helt almindelig og sød mand,« siger Anahita Malakians til Berlingske.

I skrivende stund har The Barn, der ligger et stenkast fra Nørrebro Station, fået 438 anmeldelser. Størstedelen af dem er positive. Det skyldes ifølge Anahita Malakians, at hendes shitstorm er blevet vendt om til såkaldt lovestorm, hvor mange flere har støttet hende og stedet med en god anmeldelse. Også selvom de ikke har spist der.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Konfront, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.