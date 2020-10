Onsdag eftermiddag kom en mor og hendes femårige datter gående på Peter Bangs Vej i København, da en VW Passat af uransaglige årsager kørte direkte hen mod dem.

Bilen ramte dem begge, og kollissionen kostede på tragisk vis den lille pige livet.

Nu fortæller kommunalbestyrelsesmedlemmet fra Liberal Alliance på Facebook, at hendes datter Columbine går i børnehave med den dræbte pige.

Det fik de at vide, da de havde afleveret deres lille pige i børnehaven torsdag morgen.

»Vi hentede Columbine igen og fortalte hende i fællesskab den forfærdelige nyhed. Og så har vi brugt dagen på bare at være sammen med Colo på hendes præmisser,« skriver politikeren på Facebook.

Laura Lindahl tog senere torsdag hen til gerningsstedet og lagde en blomst med sin datter.

»Der gør ondt dybt ind i sjælen, at se sin datter lægge en farvel-rose til sin femårige veninde,« skriver hun og fortsætter:

»Det hele er så uretfærdigt og modbydeligt som noget kan være. Alle mine tanker og min dybeste medfølelse til de nærmeste«.

Laura Lindahl har ikke ønsket at uddybe yderligere til B.T.

Københavns Politi kunne torsdag aften oplyse, at man havde anholdt den 21-årige mand, man mistænker for at have kørt bilen.