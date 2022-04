»Daniel har superliket dig!«

Det var den første interaktion, Helena Palsgaard (V) havde med Daniel Borup (V), der i dag er hendes kæreste på syvende år og politiske kollega.

Det var sommeren 2016, Helena Palsgaards sidste år som gymnasiestuderende. I et spisefrikvarter spurgte en veninde:

»Er det ikke tid til, at du finder en sød fyr?«

Jo, det var det da nok, tænkte hun. Så de downloadede datingappen Happn til hende.

En app, der viser, hvilke andre Happn-brugere man er gået forbi eller er i nærheden af, for derefter at give en mulighed for at give dem et like og starte en samtale.

Samme eftermiddag poppede Daniel op på hendes telefon.

Helena Palsgaard 25 år, regionsrådspolitiker for Venstre i Nordjylland

Danner par med Daniel Borup på 29 år, der er byrådspolitiker for Venstre i Aalborg Kommune

Bor sammen i en lejlighed i Aalborg Centrum

»Da den besked dukkede op på min mobil, stod jeg midt i Føtex. Jeg tænkte bare 'Fuck!' og blev helt paranoid, for det måtte jo betyde, at han var herinde. Og det kunne jeg ikke overskue,« griner Venstre-politikeren.

»Jeg har aldrig handlet hurtigere ind og skyndt mig mere ud til min bil, end jeg gjorde der!«

Men da hun satte sig i bilen og så nærmere på hans profil, så han jo meget sød ud.

De startede en samtale over appen, der endte med at vare flere måneder.

Studentertiden nærmede sig, og Daniel og Helena ville gerne møde hinanden.

»Men jeg havde ikke lyst til, at første gang, vi skulle møde hinanden, var fulde i byen.«

Så da studenterugen kom, og Daniel Borup spurgte, hvor i gaden i Aalborg hun festede, lagde hun nogle ret tvetydige brødkrummer ud.

»Jeg er på Zurf Bar,« skrev hun, idet hun og veninderne gik derfra. Og sådan blev hun ved med at vildlede den småforelskede unge fyr.

»Jeg tror, at Daniel begyndte at blive lidt irriteret. Han havde selv taget nogle venner med og bildt dem ind, at de bare skulle på pubcrawl,« siger hun.

»Og hver gang de havde sat sig et sted med en kande øl, sagde Daniel, at de skulle videre til næste sted, fordi jeg havde sagt, jeg var der,« griner hun.

Til sidst fik Daniel Borup simpelthen nok, stillede sig midt ud i det hele på gaden og spurgte, hvor hun var.

Og så gik hun med til at mødes og tage en øl med ham og hans venner.

To måneder senere var de kærester.

Og ikke nok med, at deres forhold har givet Helena Palsgaard en masse kærlighed i hendes liv.

Deres forhold har også åbnet en dør for en karrieresti, hun slet ikke havde overvejet at gå ned ad, hvis det ikke var for Daniel Borup.

»Da han for første gang stillede op for Venstre til kommunalvalget i 2017, spurgte flere, om jeg ikke også skulle ind i det. Her lærte jeg også Mads Duedahl at kende gennem Daniel. Han spurgte, om jeg ikke ville med på holdet.«

»Forsigtig som jeg er, skulle jeg bruge et halvt år på at tænke over det,« griner hun og tilføjer:

»Og så sagde Daniel, at jeg da bare skulle kaste mig ud i det.«

Og her efter det seneste kommunalvalg ser det ud til, at det var et godt valg.

Helena Palsgaard stillede op for Venstre ved regionsrådsvalget. Daniel Borup stillede op for Venstre ved kommunalvalget. De kom begge ind.

Undervejs nød Helena Palsgaard godt af sin kærestes politiske erfaring og evne til at tage hurtige beslutninger.

Blandt andet da hun blev fanget i en sag, hvor partiet Stram Kurs udsatte hende for chikane.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Skulle jeg lade det ligge eller sige noget?«

Daniels svar var: »Gør noget ved det, gør historien til din egen!«

Og netop Daniel Borups trang til at handle på tingene, der opvejer for hendes vægelsind, er noget af det, det nye regionsrådsmedlem faldt for ved byrådspolitikeren.

»Jeg er som udgangspunkt ret stille af natur, og han er meget snakkesalig. Jeg kan være lidt en sortseer, og han er impulsiv og idérig. Han er udadvendt og spontan. Jeg er meget struktureret og kan godt lide at have styr på tingene.«

Helena Palsgaard lyttede da også til kærestens råd og gik ud og kommenterede på sagen.

»Det er fedt, at han smitter af på mig på den måde. Og så kan jeg jo også lære ham at sætte lidt struktur på hverdagen,« griner hun.

Parret bor i dag sammen i Aalborg Centrum. Ved siden af politikken læser Helena Palsgaard kandidat i psykologi på Aalborg Universitet.

Daniel Borup kunne godt forestille sig at være politiker på fuld tid, mens Helena Palsgaard gerne vil bruge sin kandidat til at blive psykolog ved siden af det politiske. Men intet er besluttet endnu.

»Uanset hvad er det i hvert fald rart, at jeg har ham at dele alt det her med,« afslutter hun.