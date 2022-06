Lyt til artiklen

»Jeg synes, det er en meget grov anklage mod politiet, når Sikander Siddique (leder af Frie Grønne, red.) anklager politiet for at have et racistisk motiv.«

Sådan siger Bjørn Brandenborg (S), der blandt andet er medlem af Folketingets retsudvalg.

Udtalelsen kommer efter et optrin på Folkemødet på Bornholm tidligere i dag, hvor lederen af de Frie Grønne, Sikander Siddique sammen med sin bror og kammerat, blev stoppet af politiet, der bad politikeren om at vise id.

Optrinnet skete i kølvandet på en debat på DR, som var blevet afbrudt, hvor politiet og politikeren også var til stede.

Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Foto: Søren Bidstrup

Sikander Siddique fra De Frie Grønne mente ikke, det var i orden, at han blev stoppet af politiet.

»Det er jo et klokkeklart bevis på den raceprofilering, som jeg har talt om længe. Politiet ser helt klassisk brune mennesker som kriminelle, og så stopper de dem,« sagde Sikandar Siddique tidligere til B.T.

Han filmede i øvrigt optrinnet, som du kan se øverst i denne artikel.

»Jeg synes, man skal passe på med at sige, at politiet har et racistisk motiv, det er en farlig retorik, der kan ødelægge tilliden til politiet, som jo egentlig bare passer deres arbejde,« siger Bjørn Brandenborg.

Synes du Sikander Siddique optrapper situationen?

»Sikandar Siddique giver indtryk af, at myndighederne er nogen, der vil os det ondt i samfundet. Det er det ikke, hvis du spørger mig. Dansk politi er dygtige til deres arbejde,« siger han.

Bjørn Brandenborg mener desuden, at De Frie Grønne Lederen optrapper situationen ved at filme betjentene.

»Det er jo almindeligt politiarbejde, at man i forbindelse med en afbrudt debat, hvor der har været lidt kaos, spørger til, hvad folk laver. At han med det samme konkluderer, at det er på grund af hans hudfarve, det er ude af proportioner,« siger Bjørn Brandenborg.