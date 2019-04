Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politisk flertal vil sikre langt flere organdonationer

Alt for mange organer går til spilde, fordi det ofte er svært at konstatere, om hjernedøden hos donoren reelt er indtruffet. Men det skal der laves om på. Et bredt politisk flertal vil fra 2020 øge antallet af organdonationer med 20 til 40 procent, skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Sunhedsminister Ellen Trane Nørby vil bruge hjertedødskriteriet som supplement til hjernedødskriteriet for at forhindre, at organer går til spilde. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sunhedsminister Ellen Trane Nørby vil bruge hjertedødskriteriet som supplement til hjernedødskriteriet for at forhindre, at organer går til spilde. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Læreruddannede fravælger i stigende grad folkeskolen

Mere end hver tredje med en læreruddannelse vælger at arbejde uden for folkeskolen. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse udarbejdet af tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Det skriver Politiken.

Læs mere her

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Rapport: Alkoholmisbrug i familien påvirker børn fysisk

Mindst ét barn per skoleklasse oplever, at voksne i hjemmet drikker for meget. Det medfører, at børnene trives dårligere fysisk og psykisk, har lavere selvværd og en dårligere skolegang end andre børn. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

Læs mere her

Forældres alkoholmisbrug går hårdt ud over deres børn, viser ny undersøgelse. (Arkivfoto) Foto: Camilla Rønde Vis mere Forældres alkoholmisbrug går hårdt ud over deres børn, viser ny undersøgelse. (Arkivfoto) Foto: Camilla Rønde

USA's vicejustitsminister trækker sig

USA's vicejustitsminister, Rod Rosenstein, har i et brev til præsident Donald Trump formelt opsagt sin stilling. Rod Rosenstein kom i fokus, da han i justitsministerens sted udnævnte Robert Mueller som særlig anklager med ansvar for Rusland-undersøgelsen.

Læs mere her

Biden på sit første valgmøde: Jeg er fagforeningernes mand

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden har startet sin kampagne, efter at han i sidste uge meldte sig ind i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020. Han vil genetablere en dynamisk middelklasse, siger han på sit første valgmøde.

Læs mere her

Demokraternes Joe Biden stiller op til næste præsidentvalg i USA. Foto: AARON JOSEFCZYK Vis mere Demokraternes Joe Biden stiller op til næste præsidentvalg i USA. Foto: AARON JOSEFCZYK

Amerikanske myndigheder afværger angreb mod politisk møde

Myndighederne har mandag afværget et planlagt bombeangreb i Californien. En tidligere marinesoldat, der efter udstationering i Afghanistan konverterede til islam, ville angiveligt bringe en bombe til sprængning ved et politisk møde mellem tilhængere af yderliggående højrefløjsnationalisme.

Læs mere her