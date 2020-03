I 2017 aftalte politikerne et indgreb, der skulle forhindre, at leasingbiler i Danmark bliver indregistreret med en kunstigt lav registreringsafgift.

Men nu viser det sig, at indgrebet også har kostet staten et trecifret millionbeløb.

Det skriver Finans.

Sagen er nemlig den, at de samme leasingbiler kan få refunderet registreringsafgiften for de første fire måneders kørsel på vejene.

Samlet set løb det i 2019 op i 608 millioner kroner, som Motorstyrelsen betalte tilbage til ejerne af leasingbilerne.

Og det er et alt for højt beløb, hvis man spørge de selvsamme politikere.

»Jeg er rystet og meget skuffet over det høje beløb. Venstre vil indkalde skatteminister Morten Bødskov til et møde for at finde ud af, hvad der er gået galt. Vi skal have lukket dette hul, som vi ikke kan leve med,« siger Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, til Finans.

Over for Finans gør også skatteordførerne fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten klart, at man bør kigge indgrebet igennem og eventuelt lukke det voldsomme skattehul.

Skatteminister Morten Bødskov siger til mediet, at »det virker som et højt beløb«, og at man vil se nærmere på det.