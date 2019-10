Det er dyrt at få bygget en luksusvilla, men det kan blive endnu dyrere, hvis det kort efter skal rives ned igen.

For ejeren af et nyopført hus i Aarhus kan det meget vel blive udfaldet af en sag med kommunen.

Det skyldes, at ejeren hele tre gange har ignoreret et standsningspåbud og advarsler fra byggemyndighederne.

En dom fra Retten i Aarhus har desuden pålagt ejerne at rive huset ned. Det er ikke sket. Tvangsbøderne har ellers ikke været mulige at inddrive. Luksusvillaen i Skødstrup er ifølge Århus Stifttidende ulovlig, fordi det er bygget på for høj en sokkel. 30 centimeter højere end det tilladte.

»Vi er kede af generne med øget indblik fra naboens stueplan og fra terrasser i stueplan. Samtidig er bygningens fremtoning meget voldsom. Fra vores have kan vi se hele huset, og det ser voldsomt ud. For det første er bygningen hævet, men samtidig er det også et stort hus,« siger Rune Simonsen, der er nabo til huset, til TV 2.

Århus Stiftstidende har i en aktindsigt i sagen fået indblik i en besked fra ejerne til kommunen.

'Jeg ved godt, at jeg ikke måtte bygge videre, men jeg var vred over naboerne, derfor byggede jeg videre,' skrev han 3. april i år.

Reglerne er til for at sikre, at nogle huse ikke dominerer i terrænet over de andre omkringliggende huse.

Spørgsmålet er derfor nu, hvad der skal ske med det hvide to-etagers hus. Skal det blive eller rives ned? Blandt byrådspolitikere er meldingen dog ikke til at tage fejl af.

Kan nybyggeriet ikke lovliggøres, så skal det væk, lyder det fra Keld Hvalsø fra Enhedslisten. Det samme mener Knud Mathiesen fra Dansk Folkeparti. 'Huset skal ned', siger han.

Vælger man at bygge ulovligt på trods af gentagne advarsler, så må man tage konsekvensen, fortsætter han.

De Radikale og Konservative er heller ikke på husejerens side i sagen, da man frygter, at den type tilfælde kan føre til ligegyldighed over for lovgivningen. Sagen er blevet sendt videre til justitsminister Nick Hækkerup.