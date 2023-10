Fra begge blokke i Folketinget er der stor harme over erstatningen 60-årige Henriette Haahr Christensen får efter fejl på sygehuse.

Patienterstatningen har netop besluttet, at hun får 4.235 kroner i erstatning for den svie og smerte, hun har haft, fordi der under hjerteoperation på Odense Universitetshospital knækkede et stykke plastik fra noget af operationsudstyret.

Der satte sig fast i en blodåre i hendes hjerte, og i slutningen af april fik hun så plastikken fjernet ved en dobbelt bypassoperation.

En overlæge har slået fast, at »han ikke har set det før«, og cheflæge på Odense Universitetshospital har »beklaget« forløbet.

Her ses Henriette Haahr Christensen ligge i sygeseng, efter plastikken var bortopereret fra hjertet. Foto: Thomas Nørmark Krog

SF: »En alvorlig knast«

SF er især kritisk over, at der er en egenbetaling på hele 8.305 kroner for den erstatning, patienten bliver tildelt. Den var en del af en politisk aftale tilbage i 2017 om bredere dækning af patienterstatningen, hvor den ret høje egenbetaling så blev en del af aftalen.

Havde den regel ikke været der, havde Henriette Haahr Christensen fået 12.540 kroner sat ind på kontoen i stedet for 4.235 kroner, hun lige nu får for svie og smerte.

»Jeg synes, det er en alvorlig knast, at der en så høj egenbetaling,« siger Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører hos SF.

Hun vil nu vide, hvad det vil koste statskassen af få fjernet den egenbetaling.

Henriettes hårde tid 2. august 2022: Henriette Haahr Christensen får lavet en ballonudvidelse af en blodåre ved hjertet på Odense Universitetshospital efter en blodprop. Efter operationen får hun at vide, at en spids er knækket af udstyret. Der er enighed om at lade det blive, da det er usikkert, om det sidder fast, og hun ikke ønsker en ny operation. 3. mars 2023: Hun er begyndt at få kramper i hjertet, og derfor bliver der lavet en scanning af hendes hjerte, hvor det knækkede udstyr er. Det viser sig, at være cirka ti centimeter plastik, oplyser hun. 20. april 2023: På Odense Universitetshospital får hun lavet en dobbelt bypassoperation, hvor plastikken fjernes. Hun får en pacemaker sat fast ved hjertet. 27. april 2023: Henriette Haahr Christensen er blevet overflyttet til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor pacemakeren bliver fjernet. Herefter udskrives hun. 26. september Patienterstatningen slår fast, at der er sket et 'materielt svigt' under operationen i august året før, og hun får 12.540 kroner i erstatning for svie og smerte. Men da ifølge loven er en egenbetaling på 8.305 kroner, ender den reelle erstatning på 4.235 kroner.

Derfor er der spørgsmål på vej til indenrigs-og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

»Jeg vil gerne have frem, hvor stor en sum, staten vil miste ved, at den her egenbetaling bliver droppet,« siger hun.

Danmarksdemokraterne: »Står ikke mål med svie og smerte«

Det spørgsmål kalder Jens Henrik Thulesen Dahl, der er sundhedsordfører hos Danmarksdemokraterne, for »en glimrende idé«.

»I det her tilfælde kan der ikke være to meninger om, at den erstatning, Henriette har modtaget, ikke lyder som om, den helt står mål med den svie og smerte, hun har gennemlevet på grund af fejl i sygehusvæsenet,« siger han.

Og det er ikke kun spørgsmålet om egenbetalingen på 8.305 kroner, som Sophie Løhde kan se frem til spørgsmål til.

»I Dansk Folkeparti mener vi, at der skal ses på den erstatning patienterne får ved fejl i sundhedsvæsenet, som vi ser flere og flere af,« siger Mette Thiesen, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og tilføjer:

»Jeg vil meget gerne spørge, hvad Sophie Løhde selv mener er et rimeligt beløb for den svie og smerte, som Henriette har haft siden en klar fejl under operation i hjertet.«

Minister: »Dybt ulykkeligt«

B.T. har sendt spørgsmålene videre til Sophie Løhde.

»Det er dybt ulykkeligt, hvis man som led i en behandling i sundhedsvæsenet kommer til skade,« siger Sophie Løhde (V), der er indenrigs- og sundhedsminister. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hun oplyser, at det er planen at evaluere egetbidraget og dets størrelse, men der nævnes ikke noget tidspunkt for, hvornår det skal gøres.

»Det er dybt ulykkeligt, hvis man som led i en behandling i sundhedsvæsenet kommer til skade. Og selvom man i mange tilfælde desværre ikke kan rette op på det, der er sket, så er det vigtigt, at man som patient på en nem og ukompliceret måde kan søge om erstatning, og også har mulighed for at klage over sin afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen,« skriver Sophie Løhde i en mail.

Henriette Haahr Christensen er glad for, at der trods alt kommer en evaluering af egetbidraget, der jo har taget en ret stor del af hendes erstatning.

»Det synes jeg, lyder lovende,« siger hun.