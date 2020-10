Flere kvindelige politikere peger på den voldsomme kritik, der lige nu hagler ned over De Radikales Lotte Rod, som et eksempel på, hvorfor det er så svært at stå frem og fortælle om sexismesager og ikke mindst sætte navn på den skyldige.

I forlængelse af en statusopdatering, hvor Lotte Rod skriver, at det ikke var hendes mening, at Morten Østergaard skulle gå af som formand for De Radikale – som konsekvens af en hånd på låret af Lotte Rod – er kommentarsporet nemlig rødglødende af vrede og nedværdigende tilsvinere til Lotte Rod.

»Det er beviset på, hvorfor det er så svært at stå frem og sige fra over for sexisme. Når man sætter navn på, så bliver man mistænkeliggjort og udskammet. Det er den kultur, vi skal have gjort op med. Jeg bliver vred og ked af det,« siger Enhedslistens Rosa Lund, der selv er stået frem og har fortalt om sine oplevelser med sexisme i dansk politik.

Det samme mener De Konservatives Brigitte Jerkel:

»Det er voldsomt. Jeg har faktisk været inde og læse nogle af kommentarerne. Det er jo derfor, det er svært at stå frem og fortælle om det,« siger Brigitte Jerkel, der også selv har oplevet sexchikane i sin tid som politiker.

I de knap 3.000 kommentarer til Lotte Rod bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Budskabet er i mange af beskederne klart og tydeligt: 'Det er noget pjat, Morten Østergaard skulle ikke være gået af, og det er Lotte Rods skyld.'

En kommentar fra en mand lyder for eksempel: 'Det er for sindssygt, at I hiver historier frem, der er 10 år gamle. Jeg håber ved gud, at det var mere end bare en hånd, for ellers er det sateme en gang tyndt pis.'

En anden kommentar fra en kvinde lyder: 'Mon ikke, du selv sender nogle alt for indbydende signaler. Men nu fik du da smadret Mortens liv og måske skabt meget ondt i hans familie og børns liv. Skam dig.'

Brigitte Jerkel blev for år tilbage befamlet og klappet i numsen af to forskellige mandlige politikerkolleger på Christiansborg.

Hun mener netop, at frygten for at blive modtaget af offentligheden, som Lotte Rod lige nu mærker, har holdt hende tilbage fra at fortælle om sexchikane.

»Jeg har været to år om at tage mig mod til at fortælle om mine oplevelser. Det er også derfor, jeg har gjort klart hele vejen igennem, at jeg ikke vil fortælle, hvem det er, hvilket parti de er fra, eller bare om de er fra rød eller blå blok,« siger Brigitte Jerkel.

Præcis samme frygt har Rosa Lund haft over at skulle stå frem med sine oplevelser, hvor hun ligeledes blev befamlet af flere embedsmænd i Børne- og Undervisningsministeriet.

»Jeg var bange for at blive beskyldt for præcist det, som Lotte Rod bliver beskyldt for nu. Derfor stod jeg ikke frem dengang. Jeg var bange for at blive kaldt en løgner og den slags, som Lotte bliver lige nu,« siger Rosa Lund.

Ifølge Brigitte Jerkel er det dog præmissen for at stille sig frem og fortælle om noget tabubelagt, at folk tager stilling til det fortalte, din troværdighed og de andre involverede parter. Dog ville hun ønske, at det foregik i en ordentlig tone, så det ikke afholdt flere fra at fortælle deres historier.

Sådan ser Rosa Lund dog ikke på det. Hun vil have bugt med mistænkeliggørelsen af de personer, der står frem:

»Det handler ikke kun om tonen. Det handler om konkret mistænkeliggørelse, og det er langt ude og for meget. Det skal der gøres op med. Vi skal have sikret, at folk, der har været udsat for krænkelser, tør stå frem.«

Af de små 3.000 kommentarer, der er kommet til Lotte Rods statusopdatering på Facebook, er der dog også en masse søde og rosende kommentarer, hvor folk giver hende et skulderklap og bakker hende op.