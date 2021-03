På Facebook kører debatten uafbrudt. Politikerne går forrest, og det er ikke til at undgå at bemærke, hvis man læser nyheder fra TV 2, B.T. og mange andre medier på platformen.

Det er også blevet bemærket af Nima Zamani, debattør, journalist og jurist, som ikke er videre begejstret for tendensen.

»Det er udelukkende en måde at kapre stemmer på et billigt grundlag og skabe splid på. For at være helt ærlig, så er det til at brække sig over,« siger han til DR.

Politikernes kommentarer bliver ofte hjulpet godt på vej af flere hundrede likes og kommentarer, som de oftest høster. Det er noget, Facebook-algoritmen belønner ved at skubbe kommentarerne helt til tops.

Har du bemærket politikernes kommentarer, når du læser nyheder på Facebook?

Selvom Nima Zimani mener, den er helt gal, så indrømmer han også, at ppolitikerne har fundet en genial måde at kommunikere ud til deres vælgere.

»Jo jo, de er dygtige, og de er kyniske, men hvis du læser indholdet, er det ikke ligefrem noget, der fordrer til debat, forståelse eller konstruktiv kritik.«

En af de politikere, der er meget aktiv på Facebook er Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Hun ser ikke noget problem i, at hendes kommentarer ryger til tops i Facebook-trådene.

»Jeg blander mig i debatten der, hvor jeg synes, at det er relevant. Det er jo det, der kendetegner vores demokrati. Det gør jeg, det gør andre danskere,« siger hun.