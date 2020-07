Danske politikere er fælles om at være dybt chokerede over den nedværdigende behandling af Else og andre ældre danskere, som medvirkede i TV 2's dokumentarudsendelse 'Plejehjemmene bag facaden'. Men når det kommer til løsningen på problemet, er der desværre udbredt uenighed.

Helt grundlæggende står striden om det velkendte spørgsmål om, hvorvidt problemet kan løses med flere penge, eller om der skal helt andre ting til.

Peder Hvelplund, Enhedslistens ældreordfører, er dybt chokeret over optagelserne af behandlingen af de ældre.

»Det er hjerteskærende. En helt uacceptabel behandling af vores ældre, som vi aldrig ville ønske for os selv eller vores pårørende,« siger han og fortsætter,

»Der skal sikres et fagligt og kvalitetsmæssigt løft af sektoren. Det vil sige, at der også skal tilføres området flere ressourcer,« siger Peter Hvelplund og fortsætter:

»Det er for simpelt at sige, at det handler om dårlig moral, og at vi kan fyre nogle medarbejdere og en dårlig chef, og så er problemet løst. Jeg tror, at der er tale om et generelt problem, som er opstået, fordi forholdene er, som de er, hvor der ikke er tid og ressourcer til omsorg og faglig sparring,« siger han.

I den anden side af Folketinget er forargelsen og vreden over behandlingen af de ældre også mærkbar. Men her sidder pengene mindre løst på statens store pengetræ.

»Det er ganske forfærdeligt at se. Verden er måske ikke perfekt, men det her går ud over alt, hvad man forestiller sig kan foregå i Danmark,« siger Per Larsen, ældreordfører for De Konservative.

Forbløffende at høre venstrefløjen messe om, at de plejehjem, som begår massive svigt, skal belønnes med flere penge. Ville det være bedre hvis det var 4 og ikke 3 ansatte, som så på Else skide i sengen og jamre af smerte?

Tydeligt at problemet ikke er mangel på penge. #dkpol — Alex Vanopslagh (@AlexVanopslagh) July 30, 2020

Han mener dog ikke, at løsningen er at afsætte flere ressourcer til området.

»Da jeg så dokumentaren, så jeg ikke tegn på, at der var ressourcemangel. Der var adskillige medarbejdere til stede i de scener, som var så kritisable,« siger han og fortsætter:

»Jeg mener, at der er tale om et gigantisk ledelsessvigt. Ledelsen er slet ikke gået foran med et godt eksempel og har ikke sikret et arbejdsmiljø, hvor man taler ordentligt og udviser empati for de ældre,« siger Per Larsen.

»Ledelsen skal slå ned på den slags. Det kunne være, at lederen selv skulle snuppe en vagt af og til og så rette op på de forhold, som han eller hun kan se er kritisable,« siger Per Larsen og uddyber, at efteruddannelse til både personale og ledelse kan være en god ide.

Enig med Ældresagen, men pårørende skal også sikres en plan for det daglige plejebehov, så man ved hvad personalet skal sikre i den daglige pleje. #sundpol #ældre https://t.co/gs7e8v78Qv — Liselott Blixt (@Blixt22) July 27, 2020

Hos Venstre mener man også i høj grad, at problemet er dårlig ledelse.

»Det var hjerteskærende og rystende at se på. Derfor har vi i Venstre foreslået et 360 graders eftersyn af hele ældreområdet. Det gælder både forskellige tilsyn, pårørende klagemuligheder og de ansattes kompetencer,« siger ældreordfører Jane Heitmann og fortsætter:

»Det kan godt være, at en del af svaret er at bruge nogle flere penge på området, men jeg oplevede i høj grad et gigantisk ledelsessvigt på de her to plejehjem. Ledelsen skal sikre en sund kultur. Ledelsen skal sikre, at tonen er god mellem ansatte og mellem borgere og ansatte. Et hjertevarmt smil og en ordentlig tone koster ingen penge,« siger hun.