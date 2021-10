Det er ikke helt usandsynligt, at du må zigzagge dig vej gennem Frederiksberg, hvis du vil undgå at sætte dine nypolerede sko ned i et lunt, lugtende efterladenskab.

Mængden af logrende kæledyr er nemlig steget markant i bydelen under corona, og det sætter fortovene under pres.

Derfor starter kommunen en kampagne, der løfter pegefingeren over for de nye hundeejere.

Borgmester Simon Aggesen (C) forklarer, at målet er at sikre, at Frederiksberg fortsat er »ren og pæn,« mens Jan E. Jørgensen (V), der er formand for By- og Miljøudvalget, slår på, at menneskets bedste ven trods alt har visse begrænsninger:

»Vi har et fælles ansvar for, at byen er et rent og trygt område for alle, og derfor skal man altså huske snoren og samle efterladenskaberne op, når man lufter sin hund – den kan ikke selv,« lyder det.

Helt konkret betyder kampagnen, at der i de kommende uger bliver hængt plakater op i byrummet.

Plakaterne skal minde de mange hundeejere om, at det er forbudt at efterlade affald – herunder fidos efterladenskaber – på både offentlige og private veje, og prøver du som hundeejer at slippe uden om hånden-i-posen-finten, så kan det straffes med bøde.

Derudover kan det koste hele 2.000 kroner i bøde, hvis en hund går frit, hvor det er påbudt, at den skal være i snor.