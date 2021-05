Videoen af en børnefamilie, som bliver overfuset af en vred mand, har fået politikere på tværs af Folketinget op af stolen.

I de intense minutter ser man mor, far og to små børn blive udsat for et ubehageligt verbalt angreb af en fremmed mand på havnen i Kastrup.

»Fucking perkere, mand. Fuck nu hjem til jeres eget land,« og »Prøv at kigge på jeres hudfarve. I er gule. I hører ikke til her,« råber manden blandt andet.

Oplevelsen lørdag eftermiddag skræmte Kodes Hamdis to børn på seks og tre år, som med tårer i øjnene så til fra sidelinjen. Hos flere kendte danskere og politikere har videoen også gjort indtryk.

Mahran Hamdi stiller sig foran den vrede mand for at skærme sine to børn og kone. Foto: Privatfoto Vis mere Mahran Hamdi stiller sig foran den vrede mand for at skærme sine to børn og kone. Foto: Privatfoto

»Den er virkelig hård at se. Hvis man har børn som jeg, så gør den rigtig ondt,« siger Pernille Skipper fra Enhedslisten til B.T.

Hun udtrykker stor sympati med familien og mener, at det langtfra er et usædvanligt eller enestående tilfælde i Danmark. Det blev bare fanget på video denne gang.

»Det sker for rigtig mange mennesker med minoritetsbaggrund i vores land. Det er mere udbredt, end vi tror.«

På de sociale medier har flere politikere fundet vej til tasterne på baggrund af den opsigtsvækkende video og historie, som du kan læse mere om HER.

Seksårige Iyad og treårige Malek så på, mens deres forældre diskuterede med den fremmede mand på havnen. Vis mere Seksårige Iyad og treårige Malek så på, mens deres forældre diskuterede med den fremmede mand på havnen.

Samira Nawa fra Radikale Venstre påpeger ligeledes, at episoden langtfra er et enkeltstående tilfælde og efterlyser en national handlingsplan mod racisme og diskrimination. Hos Socialdemokratiet kalder Rasmus Stoklund det for et 'helt urimeligt verbalt, racistisk overfald'.

'Det hører ingen steder hjemme … de skal vide, at de er en del af et stort fællesskab, som står sammen med dem,' skriver han også i sin støtte til familien.

På den anden side af det politiske spektrum vækker videoen af familiens oplevelse også harme og hårde ord.

Søren Espersen (DF) skriver, at han sympatiserer med familien, som 'bestemt ikke har fortjent den behandling', mens Rasmus Jarlov (K) kalder det for en forkastelig opførsel.

'Stakkels små børn. Modstand mod masseindvandring skal aldrig gøres til noget personligt, hvor man kritiserer den enkelte indvandrer for at være i Danmark.'

Blandt B.T.s læsere påpeger mange, at den politiske retorik bærer en stor del af skylden for denne type verbale angreb. Andre mener, at mandens adfærd i videoen er et udtryk for en frustration over kriminalitet og problemer blandt indvandrere i Danmark. Spørger man Pernille Skipper, kan begge opfattelser være rigtige.

Hun mener, at den politiske debat om integration og udlændingepolitik i dag er for hård, hvilket ikke kommer uden konsekvenser.

»Det er med til at retfærdiggøre den slags handlinger.«

Enhedslistens Pernille Skipper under møde i Folketingssalen tirsdag 19. januar 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Enhedslistens Pernille Skipper under møde i Folketingssalen tirsdag 19. januar 2021. Foto: Liselotte Sabroe

At mandens reaktion i videoen skulle vise, at nogen danskere brænder inde med en frustration over kriminelle indvandrere, køber Pernille Skipper dog kun delvis.

For billedet af en fuldstændig fejlslåen integration og stigende kriminalitet blandt indvandrere er ikke retvisende, mener hun.

»Igen er det os politikere, som ikke tegner det rigtige billede af den verden, vi lever i.«

Kodes Hamdis video af sammenstødet med manden på havnen er på Facebook og B.T. i skrivende stund blevet set mere end 200.000 gange.