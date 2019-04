Flere politikere ryster på hovedet af danske miljø- og klimaeksperters forslag om etbarnspolitik.

Sygt, nedrigt og perverst.

Sådan lyder reaktionen fra Søren Espersen (DF) på eksperters forslag om at indføre etbarnspolitik i lande med mange unge mennesker for at bremse befolkningsvæksten.

- Hele ideen er nedrig, og man kan ikke andet end at afvise det. Den slags har ingen gang på jorden. Heldigvis, siger han.

Rasmus Nordqvist, som er udenrigs- og klimaordfører i Alternativet, mener, at forslaget flytter fokus fra det vigtige, nemlig CO2-reduktion.

- Samtidig skal vi arbejde med langsigtet udvikling, men at diskutere en decideret etbarnspolitik i så ulig en verden, som vi har nu, er at flytte fokus.

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen er også skeptisk.

- Der er store udfordringer ved at lave rigide krav om etbarnspolitik, og det er jeg slet ikke tilhænger af, siger han.

/ritzau/