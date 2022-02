Vores patientjournaler rummer nogle af de mest følsomme og intime oplysninger om os overhovedet.

Oplysninger, som sundhedsansatte kan læse med i uden at have fået lov, og det ønsker flere sundhedsordførere et opgør med.

Det sker på baggrund af, at B.T. kan fortælle, at der siden 2018 har været mindst 896 uberettigede og ulovlige opslag i danskernes patientjournaler eller det fælles medicinkort FMK.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt mener, det er problematisk, at der fortsætter med at være så mange sager, hvor sundhedsansatte snager i journaler uden at have en legitim årsag.

»Det svarer til, at du går ind i mit hus, hvor der ligger private oplysninger om mig. Der burde være en ordning, som sikrede, at man fik besked om det, når det sker,« siger hun.

Hun peger på, at man i Norge har haft et system, hvor man som borger fik en sms, hvis der var en inde og kigge i ens journaler.

»Det er en god idé, og så sikrer man også, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de gør det.«

Lige nu er problemet jo alle de uberettigede opslag, som vi ikke opdager, pointerer Liselott Blixt.

Sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund understreger også, at det er utroligt vigtigt, at patienterne kan have tillid til, at deres oplysninger kun bliver brugt i en ren faglig sammenhæng.

»Det er det, der er hele forudsætningen for, at man er interesseret i at afgive oplysninger, og det vil være katastrofalt, hvis patienterne undlader at give vigtige oplysninger, fordi man ikke formår at sikre den tillid,« siger han.

Peder Hvelplund mener derfor, det er vigtigt, at regionerne tager deres opgave med at føre kontrol med området alvorligt.

»De har en forpligtelse til at sørge for, det ikke sker, og det er noget, man er nødt til at være opmærksom på.«

En aktindsigt i tal om uberettigede opslag hos de fem regioner viser, at der er stor forskel på, hvor mange sager de enkelte regioner har og registrerer.

I Region Syddanmark er man eksempelvis endnu ikke begyndt at registrere sagerne centralt, mens Region Midtjylland gennem stikprøvekontroller har fundet frem til 533 sager siden 2018.

Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF, peger ligesom Liselott Blixt på, at man med fordel kunne give patienterne bedre værktøjer til at holde øje med, hvem der kigger med i deres sundhedsoplysninger.

»Det er vigtigt, vi kan have tillid til, at naboen ikke slår op i journalen for at se, hvad man fejlede,« siger hun.

»Jo mere digitalisering, desto større behov er der for at sikre sundhedsdata.«

Kirsten Normann Andersen mener, det vil være en fordel, hvis patienterne både selv får mere adgang til deres sundhedsoplysninger og også mere adgang til at følge med i, hvem der ellers har adgang.

»Den her egenkontrol, det synes jeg er godt. Det skaber noget tryghed og transparens, at vi kan se, hvem der har adgang til vores data, og hvad de bruger den til,« siger hun.

Der var i 2021 103 klager over uberettigede journalopslag hos Styrelsen for Patientklager.

Det højeste antal siden 2017.