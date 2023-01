Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Staten bør forbyde mobiltelefoner i skoletiden.

Det mener Moderaternes børne-, undervisnings- og trivselsordfører Rasmus Lund-Nielsen.

Ifølge ham påvirker det koncentrationen og de kognitive evner negativt bare det at have telefonen liggende ved siden af sig.

Det fortæller den nye ordfører til TV 2, men forslaget om et forbud er altså udelukkende hans eget og ikke en del af Moderaternes politik.

Hos både Danske Skoleelever (DSE) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) kan man godt se, at telefoner i skoletiden kan virke distraherende.

Men begge organisationer mener, at man i stedet bør uddanne børn og unge i teknologien frem for at forbyde den.

»Det vil være helt barokt, hvis man stoppede adgang til teknologien. Det er værktøjer, vi skal bruge ude i virkeligheden. Og vores uddannelsesfundament er at lære om de værktøjer, der er tilgængelige for os,« siger forkvinde for DGS Madeleine Steenberg Williams til TV 2.

TV 2 har ligeledes talt med professor på Aarhus Universitet Jeppe Bundsgaard, der forsker i blandt andet mobiltelefoner og digitalisering i skolen.

Han mener, at et decideret forbud ville være en dårlig idé.

I stedet peger han på, at skolen både skal uddanne børnene i at bruge teknologien og samtidig sætter nogle grænser.