Medlemmerne af miljø- og planudvalget i Skanderborg bør have adgang til Smukfest.

Det mener Venstres medlem af udvalget, Claus Bloch, som gerne vil have mulighed for at se, at festivalen lever op til de retningslinjer, kommunen har udstukket.

»Det er ikke alle i Skanderborg, der er lige begejstrede for Smukfest. Er der det mindste, ringer de til os - og vi bliver nødt til at kunne forholde os til det, inden vi inddrager forvaltningen,« siger han, der derfor har foreslået, at kommunen reserverer et antal billetter til politikerne, så de ikke hver især skal sidde i billetkøen.

»Det handler ikke om, at jeg vil gratis på festival. Jeg er helt med på at betale for det,« siger han.

Foto: Venstre Vis mere Foto: Venstre

Men borgmester Jørgen Gaarde (S) siger - ligesom et flertal i udvalget - nej. Tilbage i 2010 satte Tilsynet en stopper for, at Skanderborg Kommune gav alle byrådsmedlemmerne en partoutbillet. Derfor vil det heller ikke være lovligt, at kommunen sørger for at bestille billetter, vurderer borgmesteren.

»Rækkevidden af det her vil også være ret stor. Principielt ville byrådsmedlemmerne så kunne kræve adgang til alle mulige arrangementer,« siger Jørgen Gaarde.

Han er 'godt tilfreds' med, at byrådsmedlemmerne kan tage ud og se pladsen, inden gæsterne kommer, og samtidig har en billet til om lørdagen.

Men professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing mener ikke, tanken er helt skæv.

»Det er svært at give et helt skråsikkert svar, men tidligere udtalelser fra Ombudsmanden viser, at der er nogle muligheder, så længe man kan forklare relevansen. Medarbejdere i Slots- og Ejendomsstyrelsen fik eksempelvis billetter til et arrangement på en ø, styrelsen ejer. Det var i orden, og derfor tror jeg godt, Skanderborg Kommune ville kunne forsvare at give udvalgsmedlemmerne billetter,« siger han.