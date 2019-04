Bølgerne gik højt på Christianshavn Gymnasium, da eleven Shada El-Asadi fik at vide af en politiker, at hun skulle tage tørklædet af og melde sig ind i samfundet.

Onsdag var DF-politiker Lars Vestergaard på besøg på Christianshavn Gymnasium for at tale om DF's politik. Og der fik 19-årige Shada El-Asadi lyst til at blande sig: (Se videoen øverst i artiklen).

»Når I behandler folk som dyr i lang tid nok, så skal I regne med, at de nok skal opføre sig som nogle,« sagde Shada El-Asadi og fortsatte:

»Så når I skaber et 'os og dem', så får I også et parallel-samfund, for det I gør lige nu, det er, at I fokuserer rigtig meget på de åndsboller, der faktisk går og laver ting, de ikke skal, hvor dem der faktisk giver noget til samfundet, de bliver fuldkommen overset. Man skal have et åbent perspektiv på ting,« sagde Shada El-Asadi efterfulgt af et stort bifald fra de andre elever.

Shada El-Asadi går i 3.g på Christianshavn Gymnasium. Foto: Privat

For Shada El-Asadi er det sorte tørklæde, der omkranser hendes hår, ikke ensbetydende med, at hun har meldt sig ud af samfundet. Hun er både aktiv i elevrådet og i revy-udvalget på Christianshavn Gymnasium og er også aktiv, når det handler om at demonstrere om SU foran Christiansborg.

Shada El-Asadis tørklæde er dog, ifølge DF-politiker Lars Vestergaard et tegn på, at hun har meldt sig ud af det danske samfund.

På gymnasiet svarede Lars Vestergaard tilbage:

»Så synes jeg faktisk, at du skal tage fat i de dér åndsboller fra Hizb ut-Tahrir - så er det dig, der skal være det gode eksempel, for de vil ikke lytte på mig overhovedet, når jeg siger, vi skal finde den fælles platform, vi skal leve på sammen,« sagde Lars Vestergaard blandt andet.

»Det er kvinderne, der vil bryde ud, og det håber jeg også, du vil gøre en dag, når du tager tørklædet af og melder dig ind i samfundet,« sagde Lars Vestergaard slutteligt, hvor man i videoen kan høre eleverne buh'e for at erklære sig uenige i hans mening.

Shada El-Asadi synes, det er forkert, at et tørklæde skal definere, om man kan være en del af det danske samfund.

»Jeg laver de samme ting som andre unge danskere, den eneste forskel er, at jeg ikke drikker, har tørklæde på og ikke bryder mig om svinekød. Det, at han vil tvinge mig til at tage tørklædet af, er ligeså forkert, som hvis jeg skulle tvinges til at have det på,« siger Shada El-Asadi.

Hun bliver dog ikke generet af hans udtalelse.

»Sådan noget provokerer mig ikke rigtigt, som det provokerer andre. Jeg synes, det er ret sjovt at se, hvor meget det generer ham, at jeg går rundt med et tørklæde på hovedet, og at det skal af, for at jeg kan være dansk,« siger Shada El-Asadi.

B.T. har flere gange forsøgt at få kontakt til Lars Vestergaard telefonisk, men han har valgt kun at ville svare skriftligt over mail.

På skrift trækker Lars Vestergaard i land og fortæller, at Shada El-Asadis tørklæde ikke alene betyder, at hun ikke er en del af samfundet.

Synes du, man kan være en del af det danske samfund, selvom man har tørklæde på?

'Man kan sagtens være dansker, selvom man går med tørklæde. Det gjorde mange i den ældre generation, og vi har medlemmer i DF, der gør det. Det er dejligt, at Shada tager aktiv del i den demokratiske samtale. Det er lige det, DF bifalder,' skriver Lars Vestergaard og fortsætter:

'Jeg efterlyser blot, at flere har modet, som Shada har, til at være på vej ind i samfundet. Det er svært på så kort tid at komme ind omkring alle nuancer, så tingene kan hurtigt komme ud af kontekst - også i en debat på et gymnasium,' skriver Lars Vestergaard, som mener, at tørklædet ikke hører hjemme på offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

B.T. har efterfølgende forsøgt at få svar på, hvordan det stemmer overens med, at han på gymnasiet siger til Shada, at 'hun skal tage tørklædet af og melde sig ind i samfundet', men samtidigt fortæller til B.T., at man sagtens kan være 'meldt ind i samfundet', selvom man går med tørklæde.

B.T. har også spurgt Lars Vestergaard om hvorvidt, Shada ville kunne være en del af det danske samfund, hvis hun tog tørklædet af, når hun er i skole, men på igen uden for skolen.

Lars Vestergaard svarede ikke på det første spørgsmål, men valgte at svare følgende på det andet:

'Når vort samfund skal sikre ligestilling og frihed - må samfundet også sikre, at de piger, der ligger under for religiøst idelogiske dogmer, får muligheden for i et frirum at prøve friheden uden religiøs beklædning, så de har muligheden for et reelt valg på et mere demokratisk og frit oplyst grundlag.'

Shada El-Asadi, som i sin fritid arbejder som livredder og svømmetræner, fortæller, at hun efterfølgende fik opbakning af både elever og en anden politiker.

»Formanden for Kristendemokraterne kom op til mig og sagde, at det er dét indeni hovedet, der tæller og ikke det udenpå, og at det, jeg sagde, var super godt.«