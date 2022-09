Lyt til artiklen

»Det er en løgn, når de fortæller dig, at du skal få noget hår på brystet.«

Sådan indleder politikeren Jacob Mark fra Socialistisk Folkeparti et opslag på Facebook. Opslaget handler om, at man skal turde tale offentligt om angst. Noget som popstjernen Tobias Rahim gjorde i weekenden, da han på grund af angst måtte melde afbud til awardshowet P3 Guld.

Jacob Mark har selv måttet sige fra for politik i en længere periode, fordi han mistede synet som følge af stress. Han vendte tilbage til politik i sommer.

»Til dem af jer, der ikke har prøvet det, så kan jeg sige, at det er noget af det værste i verden. Du føler, at hele din krop bliver vendt på vrangen. Dit hjerte hamrer afsted og alle dine sanser skærpes,« skriver Jakob Mark.

»Det er nemt at have en mening, men jeg ved jo ikke konkret, hvad der er op og ned. Jeg synes, at Jumbo-Visma skærmer ham meget af. Han må også til at få noget hår på brystet, for han er ikke 21-22 år længere,« lød det tidligere på ugen fra den tidligere cykelrytter Bjarne Riis om Jonas Vingegaards mange afbud til cykelløb og holdets afskærmning af Tour-vinderen.

Og den udtalelse falder Jakob Mark for brystet, der langer ud efter Bjarne Riis.

»De værste er typerne som Bjarne Riis, der har levet et liv uden at være i stand til at formulere en følelse i offentligheden, og som nu skal fortælle en mand som Jonas Vingegaard, hvornår han har hår på brystet,« skriver Jakob Mark og fortsætter.

»Det er jo åbenlyst for enhver, at Jonas ikke er typen, der kan holde til at tage interviews hver dag eller leve et liv med glitter og glamour. På løbsrejser har han familien med som en af de få. Han elsker tilværelsen i det stille nord.«

Jakob Mark vil i stedet for vende snakken om angst og det at holde sig ude af medierne og offentlighedens søgelys til noget, man skal turde tale om offentligt.

»Det er mænd som Jonas og Tobias, der lige nu giver mig håb for, at vi i fremtiden bliver et bedre land at leve i, når det kommer til at passe på os selv,« lyder det fra Jakob Mark.

Han opfordrer sine følgere til, at man skal lytte til sig selv, når nok bliver nok.