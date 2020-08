Mange flere danskere er blevet hjemme denne sommer på grund af coronapandemien, og det har ført til et stort rykind på flere populære destinationer rundt om i landet.

Nu slår et byrådsmedlem i Fanø Kommune alarm.

Christian Lorenzen (K) mener, at smertegrænsen simpelthen er nået. Det fortæller han til JydskeVestkysten.

Baggrunden er, at det fra mandag 10. august har været billigere at tage bilen med færgen fra Esbjerg til den populære turistø.

Det tilbud benyttede så mange sig af på førstedagen, at der kom rigtig mange turister til Fanø.

Ja, for mange, påpeger Christian Lorenzen.

»Man kunne da regne ud, at det ville blive meget voldsomt, når man solgte billetter til bilerne for 50 kroner. Det er for voldsomt med så mange. Det ødelægger de ting, som turisterne kommer efter. Naturen kan ikke holde til, at vi bliver ved med at banke flere folk herud på øen. Der er en øvre grænse,« siger Christian Lorenzen (K) til JydskeVestkysten.

Borgmester Sofie Valbjørn (Alternativet) erklærer sig over for JydskeVestkysten enig i, at turismen skal kontrolleres, så øen ikke bliver løbet over ende.

Hun mener dog ikke, at den usædvanlige coronasommer er udtryk for, hvordan fremtiden bliver på Fanø, og påpeger, at der allerede tirsdag var mindre run på færgen mellem Esbjerg og Fanø.

Allerede i starten af coronakrisen blev turismen en varm kartoffel på Fanø.

I slutningen af marts var øen endnu ikke blevet ramt af den frygtede virus, men flere borgere frygtede, at turisterne ville tage den med sig.

Det fik flere borgere til at komme med en usædvanlig opfordring til turisterne.

»Bliv væk, bliv væk og bliv væk,« sagde Robert Peel, der er selvstændig erhvervsdrivende på Fanø, dengang i et interview med TV Syd.

En tredjedel af de penge, der bliver tjent på Fanø, kommer ellers fra turisterne. Det viser en opgørelse fra VisitDenmark i 2017.