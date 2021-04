Mette Frederiksen besøgte i marts Bavneskolen i Dalby, hvor Nick Larsen valgte at række fuck på et billede, der endte på statsministerens Instagram.

Nu har Nick Larsens far, Tim Larsen, klaget til Datatilsynet over billedet, da han mener, at der ikke var givet tilladelse til, at billedet måtte bruges på Mette Frederiksens profil.

Den forklaring køber Mikkel Dam (LA), der er formand for børn- og læringsudvalget i Faxe kommune, ikke.

»Jeg var med inde i klassen, da billedet blev taget, og der blev tydeligt sagt, at hvis man ikke ville være med på billedet, så var man velkommen til at lade være. Desuden er der inden besøget hentet samtykke fra forældrene til alle elever, og det gør man i øvrigt altid ved den her slags besøg,« siger han til sn.dk.

Dog mener faren og drengen med den lange finger ikke, at det blev gjort tydeligt, at billede ville ende på Mette Frederiksens Instagram.

Derved mener de, at biledet bliver brugt politisk. Og ifølge en specialist i persondatalovgivningen, som Berlingske har talt med, er det springende punkt, om man har indhentet samtykke til at billedet måtte bruges politisk.

Derfor kan billedet ende med at få konsekvenser for statsministeren, hvilket Mikkel Dam synes at være træt af.

Han mener nemlig, at reaktionen fra både Nick Larsen og hans far kommer meget på bagkant. Uanset, hvad udfaldet af en eventuel sag i Datatilsynet måtte blive, så håber Mikkel Dam på, at sagen nu snart kan få lov til dø ud for de unge menneskers skyld.