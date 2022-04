Regeringen har rykket rundt på sin politiske hitliste, og nu ligger fjernvarme helt i top.

Men sådan har det ikke været i mange år.

Faktisk mener Enhedslistens Per Clausen, der er byrådspolitiker i Aalborg Kommune, at fjernvarme er blevet notorisk underprioriteret fra regeringens side.

»Vi har oplevet, at udbredelsen af fjernvarme er blevet begrænset politisk, og når man ser på situationen i dag, så er det jo rigtig ærgerligt, at man har lagt den linje,« siger han.

Per Clausen er rådmand for klima og miljø i Aalborg Kommune.

Særligt i lyset af den seneste tids udvikling i varmepriserne og problematikken med russisk gas, ser Per Clausen det som uheldigt, at man ikke har haft mere turbo på fjernvarmedagsordenen.

»Der er jo ingen tvivl om, at det havde været meget bedre, hvis man havde haft fjernvarmen for øje for længe siden og understøttet udbredelsen af det langt mere,« siger han.

Aalborg-politikeren glæder sig dog over, at Christiansborg er endelig er kommet med på vognen, og han ser positivt på den iver, han fornemmer i dagen udspil. Der er dog et aspekt, som han indtil videre savner i udmeldingerne.

»Det er jo godt, at man har fokus på støtte til individuelle borgere, som vil udskifte olie- og gasfyret. Men man er også nødt til at se på støtte i en større skala,« siger han.

Per Clausen savner blandt andet, at man adresserer muligheden for at give støtte til de store varmepumper, som skal til, hvis man skal udbrede fjernvarmenettet.

»Vi vil rigtig gerne i gang, og vi er også klar til i Aalborg at hjælpe nabokommunerne ved at udbygge vores fjernvarmenet til at dække dem på steder, hvor de har svært ved at nå,« siger han og fortsætter:

»Men det kræver investeringer. Her skal der være en kollektiv hjælp til at få de investeringer skudt i gang, og der skal være bedre rammer, som giver økonomisk sikkerhed, så regningen ikke ender med at falde tilbage på kunderne,« siger Per Clausen.