»Hejsa smukke. Er du stadig ved telefonen?«.

Sådan en besked tikkede der ind på Frida Valbjørns telefon, da hun sidste mandag stod og rørte i sin aftensmad foran komfuret.

Beskeden kom fra et ukendt nummer, så den 22-årige kvinde blev straks bekymret for, at nogen lurede på hende.

Derfor får hun hurtigt ringet til nogen, der tager afsted mod Frida Valbjørns hjem for at passe på hende, men i mellemtiden begynder det at vælte ind med opkald fra ukendte numre.

»Hej. Jeg har set dine annonce, og...,« lyder starten på opkaldene.

Når Frida Valbjørn spørger ind til, hvilken annonce der henvises til, bliver der lagt på.

Det er først et par minutter senere, at det går op Frida Valbjørn, hvad der er op og ned, da flere sms'er tikker ind på hendes iPhone.

»Hej Frida. Jeg vil rigtig gerne lave en aftale med dig. Helst en time og vil fiste dig skal nok bruge godt med glidecreme og god tid.«

Her ses en række af de beskeder, som Frida nåede at modtage

Frida kunne regne ud, at beskederne var sendt til en, der skulle forestille at være en escortpige, men det er ikke ligefrem det erhverv, der skaffer den 22-årige randrusianer mad på bordet.

Nej, Frida Valbjørn er byrådspolitiker for Enhedslisten i Randers, og derfor kunne hun altså konstatere, at der måtte være nogen, der var ved at udsætte hende for chikane, og som havde gjort det ved at oprette en sexannonce med hendes telefonnummer.

»Der kommer omkring 16 sms'er og lige så mange opkald i de efterfølgende timer, inden politiet får fjernet annoncen. Faktisk var jeg lidt lettet, da jeg fandt ud af, at det var sådan en annonce, fordi jeg var blevet så bekymret for, at nogen stod og kiggede på mig ude fra,« fortæller Frida Valbjørn til B.T.

Frida Valbjørn går også selv i gang med at finde annoncen, og efter lidt tid kan hun se sit telefonnummer og Facebook-profilbillede på en escortannonce, hvor der tilbydes lidt af hvert.

Her ses den annonce, der blev lavet, og som skulle forestille sig at være Frida som escortpige.

»Det var meget detaljeret, og der står blandt andet, at man kan få lov at 'fiste' mig og lave såkaldt scat, hvor man åbenbart kaster op på hinanden, som jeg senere har fundet ud af. Det er da ikke rart,« siger lokalpolitikeren.

Frida Valbjørn har ingen anelse om, hvem der står bag chikanen, men hun er ret overbevist om, at det er de samme personer, som få dage forinden – fredag den 12. februar – også forsøgte at få hende ud af kurs.

Her blev hun flere gange ringet op af pizzabude, der ikke kunne komme ind i hendes opgang med de pizzaer, som hun åbenbart havde bestilt.

Politikeren var slet ikke hjemme, så der var nogen, der havde bestilt i hendes navn.

Nogle timer senere modtog hun et andet opkald, og det var ikke fra et pizzabud, men i stedet en gruppe telefoner med et uhyggeligt budskab:

»Du er kommunist, og vi kan ikke lide kommunister. Vi kommer til Randers,« lød det i telefonen.

Frida Valbjørn

Frida Valbjørn er udmærket klar over, at man som politiker ytrer sig om emner, borgere kan være uenige i, men hun har svært ved at pege på dén sag eller holdning, der har udløst chikanen.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det har med min politik at gøre. Jeg tager det med stiv arm, men jeg synes aldrig, at det skal blive acceptabelt, at man bliver udsat for chikane, fordi man ytrer sig politisk,« siger Frida Valbjørn.

Ifølge TV 2 Østjylland, der også har talt med Frida Valbjørn, efterforsker Østjyllands Politi sagen.