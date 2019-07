Thomas Palmskov, politiker fra Dansk Folkeparti, sætter aldrig sine ben i Rema 1000 igen.

»Jeg føler mig offentligt ydmyget.«

Sådan siger Thomas Palmskov til sn.dk, efter han onsdag var et smut forbi Rema 1000 i Næstved for at købe boller og en pakke smør.

Her blev han nemlig mistænkt for butikstyveri.

Da 58-årige Thomas Palmskov nåede frem til kassen, lukkede den, og medarbejderen i den anden kasse råbte til Thomas Palmskov, at han skulle åbne sin rygsæk.

Hele optrinnet skete foran alle de andre kunder i køen. Og det føler Thomas Palmskov er »temmeligt ydmygende.«

Episoden har medført, at han aldrig har tænkt sig at sætte sine ben i butikken igen. Det er slut med Rema 1000.

Købmand Johnny Olsen beklager episoden over for Sjællandske Medier.

Han har genset episoden på overvågningsvideo og har efterfølgende også taget en snak med sine ansatte.

Johnny Olsen føler dog, at det »er foregået helt efter bogen« og ærgrer sig over, at politikeren ikke kiggede ind på lageret efterfølgende for at tale om episoden.

Han har derfor taget kontakt til Thomas Palmskov og inviteret ham ind i butikken til en forsonende snak.

Thomas Palmskov har været byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i fire år i Næstved og stillede op til folketinget ved det seneste valg.