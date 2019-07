Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiker: Migranter behandles som dyr i lejre i Texas

Amerikanske politikere slår alarm over 'forfærdelige' forhold for familier i migrantlejre i Texas. - Vi taler om systematisk ondskab med en dehumaniserende kultur, som behandler dem som dyr, lyder det fra demokraten Alexandria Ocasio-Cortez.

UK: Hvis Iran bryder atomaftale er vi også ude

Hvis Iran bryder den internationale atomaftale med landet, er Storbritannien heller ikke længere en del af den. Det siger udenrigsminister Jeremy Hunt.

Korrekte teledata kan være slettet

Det er særdeles tvivlsomt, om politiet kan genskabe det korrekte billede af teleoplysninger, der er mere end to år gamle. Det viser en aktindsigt ifølge Politiken.

Nyt flertal åbner for at lempe boligkrav i ghettoplan

S-regeringen og det nye politiske flertal åbner for at give belastede boligområder uden for de store byer yderligere dispensationer fra ghettoplanens krav. Det skriver Jyllands-Posten.

Hongkong-leder fordømmer demonstranters storm af parlament

Hongkongs øverste politiske chef, Carrie Lam, fordømmer tirsdag lokal tid den handling, som demonstranter udførte, da de mandag stormede og trængte ind i byens parlament.

Norwegian prioriterede laks over passagerers kufferter

Da Norwegian lørdag skulle sende et fly fra Oslo til Gran Canaria, var der for meget last om bord. Derfor blev kufferter og to passagerer sat af. I stedet prioriterede selskabet at få flere paller med norsk laks sendt afsted.

