Syge, fødende og døende mennesker får p-afgifter stukket i forruden, når de parkerer på Aalborg Universitetshospital.

Det har B.T. tidligere kunnet fortælle.

Regionsrådspolitiker Per Larsen (K) sagde i den forbindelse, at han ser p-afgifterne som urimelige og uretfærdige. I samme åndedrag luftede han muligheden for at ændre reglerne på parkeringspladserne.

»Det er min hensigt, at vi tager det her problem op i regionens forretningsudvalg og ser på, hvad vi kan gøre for at skabe et mere fair system,« sagde han til B.T.

Per Larsen (K) mener ikke, at det er retfærdigt, at mennesker, som har aftaler på hospitalet, bliver mødt af bøder på parkeringspladsen. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Problemet er bare, at Per Larsen ikke er sikker på, om de hos regionen har mulighed for at påvirke reguleringen på parkeringspladsen overhovedet.

»Det er en kontrakt indgået mellem Aalborg Universitetshospital og Apcoa, så indtil jeg ser kontrakten, er det uvist for mig, om vi kan tvinge ændringer igennem fra vores side,« siger Per Larsen.

Anderledes ser byrådspolitiker og regionsrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm (DF) på sagen.

»Uanset hvad, er det vel regionen, der bestemmer over hospitalet. Og eftersom de er underlagt os, går jeg stærkt ud fra, at vi kan gøre noget ved det,« siger han og fortsætter:

Rådmand Kristoffer Hjort Storm (DF) mener det er under al kritik, at stadsarkitekt Peder Baltzer fritstilles et år med løn. Men han understreger, at det ikke er en beslutning, han skal blande sig i.

»Og vi har et ansvar for at gøre noget ved det her problem.«

Så selvom de to politikere ser forskelligt på handlemulighederne, er de enige om, at der er et problem.

»Hvis man løber ind på hospitalet, fordi man er i fødsel, eller man ikke lige får lavet en rigtig registrering, fordi man ikke er bevidst om systemet, så skal man ikke have en bøde,« siger Kristoffer Hjort Storm og fortsætter:

»Det er jo fair nok, at den enkelte p-vagt giver bøden. Men man skal kunne få den annulleret hurtigt og nemt bagefter, hvis man kan dokumentere, man har været på sygehuset,« siger han og understreger, at systemet ikke må sende folk ind i en klagejungle.