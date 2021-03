»Stop lige op, og gør mig den tjeneste at læse opslaget til ende. Det er vigtigt.«

Sådan skriver det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard på Facebook.

Et kommentarspor til en artikel på Ekstra Bladet har nemlig fået glasset til at flyde over.

»Der er en masse skrækkelige kældermennesker, der har kommenteret artiklen på Ekstra Bladets Facebook-side. Folk der mener, at min søster skal slappe af. At man ikke bliver traumatiseret af et lille klap bagi,« fortæller Mette Abildgaard til B.T.

Ekstra Bladet har nemlig på baggrund af en døgnrapport fra Bornholms Politi beskrevet, hvordan en kvinde på en løbetur i en skov blev indhentet af en mand på en scooter, der satte farten ned, ramte hende med styret og klappede hende bagi.

Kvinden fra historien er Mette Abildgaards søster.

»Hun fik et chok, da hun så artiklen på deres Facebook-side. Hun havde jo ikke kontaktet medierne, hun havde kontaktet politiet,« forklarer folketingsmedlemmet.

Og situationen blev kun mere ærgerlig, da Mette Abildgaard og søsteren læste kommentarsporet til artiklen.

»Der er så mange, der gør sig til eksperter over en situation, som de ikke ved noget om. Flere skriver: 'Hvorfor gav hun ham ikke bare en lussing?' eller 'Hun vil jo bare have opmærksomhed' og 'Breaking news, ryd forsiden',« fortæller Mette Abildgaard.

Men søsteren kunne ikke give manden en lussing, da han kørte hurtigt væk på sin scooter. Søsteren ville ikke have opmærksomhed – hun havde meldt sagen til politiet, ikke medierne.

Jeg tror faktisk, at kommentarfeltet er en mere voldsom oplevelse for hende end klappet bagi Mette Abildgaard, folketingsmedlem (K)

Derfor følte Mette Abildgaard blandt andet, at hun måtte skrive opslaget. For kommentarsporet til en sådan artikel kan få andre til ikke at turde gå til politiet med deres oplevelser.

»Det her kan betyde, at andre ikke tør anmelde sager til politiet, af frygt for at deres anmeldelse havner i døgnrapporten, som lander hos et medie, som derefter bliver latterliggjort på Facebook i kommentarfeltet.«

Derfor kommer Mette Abildgaard med to konstruktive forslag, som går ud til mediedanmark.

»Man skal gøre det mere tydeligt, at det ikke er anmelderen, der har valgt at fortælle sin historie til medierne. Det er medierne, der har valgt at bringe den på baggrund af en døgnrapport. Det skal være tydeligere,« siger hun og forsætter:

»Og hvis medierne gør det, så skal der være bedre kontrol af de kommentarer, der bliver skrevet, så folk ikke kan gøre sig til eksperter eller latterliggøre personerne.«

Trods den ubehagelige oplevelse på løbeturen og efterfølgende kommentarer er Mette Abildgaards søster helt okay.

»Hun har det fint, er ikke sådan at slå ud af kurs. Tager det helt stille og roligt. Jeg tror faktisk, at kommentarfeltet på eb.dk er en mere voldsom oplevelse for hende end klappet bagi.«

Ekstra Bladet har efterfølgende valgt at slette artiklen.