En kæmpe hykler med et stort ego, der sætter sig selv midt i en offerfortælling.

Det er blandt andet sådan, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen, beskriver journalist fra Radio LOUD Cecilie Lange, efter hun fredag offentliggjorde en sms fra ham på sine sociale medier.

'Der er jo ikke rigtig nogen, der lytter til radioen, så det tænker jeg, ikke er nødvendigt.'

Sådan lød den nu offentliggjorte sms, som Lars Aslan sendte til Cecilie Lange, efter hun havde spurgt, om han ville medvirke i hendes program.

Det ville den folkevalgte politiker tydeligvis ikke på grund af radioens alt for få lyttere.

Lars Aslan, hvorfor ville du ikke stille op til interview med Radio LOUD?

»Jeg har sagt ja til dem rigtig mange gange, og det er også det, der er så fejt - at hun offentliggør den sms. Jeg har masser af sms’er fra hende, hvor jeg faktisk gerne vil stille op. Hun er en kæmpe hykler, fordi hun ikke vil stille op til interview med Ekstra Bladet. Hun vil bare føre krig med mig på Twitter for at gøre sig selv interessant.«

»Jeg har ikke nogen pligt til at stille op til noget, som jeg synes, er uprofessionelt og dårligt.«

Som folkevalgt har man pligt til at forsvare sine udmeldinger over for journalister - og dermed borgerne.



Derfor ærgrer det mig, når @lars_aslan afviser at medvirke i en debat med henvisning til en fortælling om LOUD's lyttertal. #dkmedier #dkpol https://t.co/KNRwtzPltO pic.twitter.com/lm1cyTF5gw — Cecilie Lange (@_cecilielange) September 4, 2020

Så handler det om, at det er uprofessionelt, eller at de ikke har nok lyttere?

»Det er begge ting. Jeg kan godt forstå, at folk ikke gider at lytte til det. Jeg tror bare, jeg er ærlig og har sagt, hvad mange tænker. Jeg synes, jeg har en rigtig travl hverdag, og jeg vil hellere bruge min tid på noget andet. Grundlæggende har jeg det sådan, at hvis jeg bliver inviteret ud til noget, hvor man ikke regner med, at der kommer nogen, så vil jeg egentlig hellere ud at spille fodbold eller lave noget arbejde.«

I forhold til lyttere, så nævner Cecilie Lange i B.T.-podcasten 'Q & CO' med Henrik Qvortrup, at de eksempelvis har haft 37.000 downloads alene på LOUD-podcasten 'Den yderste grænse'.

»Det er hun så den eneste, der synes. Der er jo masser af tal på, at de har meget få lyttere. Politiken havde en stor historie på det, og jeg tror også, I har dækket det. Hun arbejder for LOUD og har selvfølgelig en interesse i at gøre det større, end det er. Det er jo fint nok. Men jeg synes, tallene taler deres sprog.«

Og du mener altså ikke, at det er din pligt som folkevalgt politiker at bidrage til demokratiet og stille op til et interview hos et statsfinansieret medie, der forsøger at levere public service?

»Nej, jeg skal ikke stille op til hvad som helst. Jeg stiller op til rigeligt.«

Det må være dejligt, at de kan sætte sig selv midt i sådan en offerfortælling Lars Aslan Rasmussen (S)

Ville du ikke have haft mere tid til fodbold, hvis du nu bare havde taget det interview med LOUD og derfor ikke skulle snakke med B.T. og andre medier, om hvorfor du ikke stillede op til et interview?

»Det gør jeg jo kun, fordi der er en person, der har et så stort ego, at hun har behov for at gøre sig enormt interessant, fordi de laver noget radio, folk ikke gider at høre. Nu er hun så blevet interessant og har fået sine fem minutters berømthed. Jeg troede, at når man skrev en sms til folk, var det almindelig pli, at man ikke offentliggøre det.«

»Men det er jo dejligt for hende, at hun har gjort sig selv interessant og kommer i B.T. og Ekstra Bladet. Tillykke – så er der i hvert fald nogen, der lægger mærke til Radio LOUD. Det må være dejligt, at de kan sætte sig selv midt i sådan en offerfortælling. Det kan være, det hjælper dem fremover.«

Lars Aslan.

Er det ikke undergravende for demokratiet, hvis politikere fravælger medier på den måde, som du gør?

»Er der ingen eller få lyttere, så synes jeg ikke, man behøver at spilde hinandens tid. Så tror jeg bare, jeg er ærlig i forhold til mange andre.«

Så du gør kun det, der er populært?

»Hvis jeg synes, I laver noget dårligt journalistik på B.T., kunne jeg også finde på at sige nej. Så vil jeg hellere være ærlig. Jeg synes, det er nogle dårlige programmer, hun laver, og jeg synes, det er spild af tid, når der er så få lyttere.«

Er det noget, du gør generelt – holder du øje med mediers lytter-/seer-/læsertal og vælger derudfra, hvem du gider tale med?

»Nej, jeg taler med jer, jeg taler med skoleelever, der ringer og interviewer mig. Ja, jeg synes, Radio LOUD laver dårlig radio, og jeg savner Radio24syv. Det er min egen mening. Det er ikke mig, der har valgt det, men Radio- og tv-nævnet.«

Det bliver meget personligt, når du siger, at du savner Radio24syv. Burde du ikke lægge dine private, personlige holdninger til side, tage ministerhatten på og stille op til interview?

»Jo jo, men jeg har ikke noget behov for at være med i alle mulige programmer. Dengang 24syv var der, sagde jeg også nogle gange nej. Og til P1. Hvis jeg ikke føler mig kompetent nok eller synes, det virker fordummende.«

Cecilie Lange, journalist på Radio LOUD.

B.T. taler lørdag formiddag med Radio LOUD's journalist Cecilie Lange og foreligger hende de beskyldninger, som Lars Aslan kommer med.

»Jeg er ked af, at han synes, jeg er en hykler. Men når han ikke vil tale med mig via mit arbejde, må jeg sætte fokus på det demokratiske problem via Twitter,« siger Cecilie Lange, inden hun fortsætter:

»Hvis jeg skal være helt ærlig, skriver jeg det, fordi det ærgrer mig rigtig meget, at han køber en forkert præmis, når han siger, at vi ikke har nogen lyttere – det er faktuelt forkert. Det er svært at gøre mit arbejde godt, hvis jeg ikke kan få vores folkevalgte politikere i tale. Jeg kan blive bekymret for, om Lars Aslan går mere op i at være kendt end sit ordførerskab som ligestillingsordfører.«

Cecilie Lange fortæller, at den eneste grund til, at hun ikke stillede op til interview med Ekstra Bladet – som altså er derfor, Lars Aslan kalder hende hykler – var, fordi hun ikke nåede at se henvendelsen fra journalisten, før artiklen var publiceret.

Men den anden beskyldning om, at hun har et stort ego, vil hun give ham helt ret i:

»Han har ret i, at jeg har et stort ego. Og jeg tror, jeg får mange flere end fem minutters berømmelse – dog bliver det ikke på hans bekostning.«