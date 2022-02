Den aarhusianske politiker Christian Budde (V) er klar til at tage drastiske skridt over for Rusland, efter landet har invaderet Ukraine.

Putins invasion kalder på handling, mener han.

»Når russiske tanks i disse timer ruller over den ukrainske grænse, er det et angreb på vores alle sammens frihed. Det kalder på handling fra hele verden – også fra det kommunale Danmark og Aarhus,« skriver Christian Budde til B.T. Aarhus.

Han har også konkrete forslag til, hvad der kan gøres.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at støtte Ukraine og det ukrainske folk, herunder også herboende ukrainere. Derfor giver det god mening, at Danmark sender kampfly afsted, og at vi er parate med humanitær hjælp og åbne arme i forhold til flygtninge,« fortsætter Christian Budde.

Aarhus er lige nu venskabsby med den russiske by, Sankt Petersborg. Men ikke meget længere, hvis det står til Christian Budde.

»Fra det kommunale Danmark kan vi også gøre en forskel ved at sende et signal til Rusland om, at deres handling er absolut uacceptabel. Derfor vil Venstre i Aarhus Kommune gøre, hvad vi kan, for at ophæve Aarhus Kommunes aftale med Sankt Petersborg som venskabsby,« fortæller Christian Budde.

Venstre vil fremsende et byrådsforslag, hvor partiet vil bede om byrådet opbakning til, at samarbejdet mellem venskabsbyerne ophører.

»I en situation som denne tæller alle handlinger, og min opfordring vil være, at de øvrige danske kommuner også kigger kritisk på deres samarbejdsaftaler med russiske venskabsbyer,« afslutter Christian Budde.