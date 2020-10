En sag om sexisme i Slagelse Kommune har gjort byrådsmedlem Jørn-Ole Didriksen (V) rasende. Han føler sig nemlig mistænkt for at være krænkeren.

»Jeg går ikke psykisk ned over det, men det er da ubehageligt at blive mistænkeliggjort. Jeg fatter ikke, hvor hun har haft hjernen henne,« siger han til B.T.

Lørdag morgen kunne han i P4 høre, hvordan byrådskollegaen Sofie Janning (S) fortalte om, at hun havde fået et klask i numsen af et udvalgsmedlem fra kommunen under et møde. Det skriver Sn.dk.

For Jørn-Ole Didriksen er problemet bare, at han sidder i samme udvalg som Sofie Janning – Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser – derudover er der yderligere fem mænd i udvalget.

Jørn-Ole Didriksen føler sig mistænkeliggjort i sagen. Foto: Slagelse Kommune. Vis mere Jørn-Ole Didriksen føler sig mistænkeliggjort i sagen. Foto: Slagelse Kommune.

»Alle hanner i udvalget er under mistanke. Men der er kun seks af os, så det er klart, at folk tænker over, hvem af os det er. Når jeg bliver spurgt, om det er mig, så siger jeg nej. Jeg har en regel om en coronaafstand på én meter, og nu en Sofie-afstand på tre meter.«

Jørn-Ole Didriksen har derfor krævet, at Sofie Janning skal sige, hvem der er uskyldig, så offentlighedens mistænksomme lys vil blive fjernet fra ham. Det har hun afvist:

»Hvis jeg siger, hvem det ikke er, siger jeg jo også, hvem det er, og det kommer jeg ikke til. For det her handler ikke om en enkelt sag, det handler om det principielle i det,« siger Sofie Janning, der fortæller, at sagen slet ikke er fremlagt korrekt.

Ifølge hende er det nemlig ikke kun de seks mænd, der er under mistanke. I radioprogrammet sagde hun nemlig ikke, hvilket udvalg der var tale om, og Sofie Janning er medlem af to udvalg, handicaprådet og arbejdsmarkedsrådet. Herunder Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Sofie Janning mener ikke at have mistænkeliggjort Jørn-Ole Didriksen. Foto: Slagelse Kommune. Vis mere Sofie Janning mener ikke at have mistænkeliggjort Jørn-Ole Didriksen. Foto: Slagelse Kommune.

Siden B.T. talte med Jørn-Ole Didriksen og Sofie Janning, er det kommet frem, hvem der klappede Sofie Janning bagi. Steen Olsen, der er formand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, er selv gået til bekendelse.

»Det bliver udlagt, som om syv mænd er under mistanke. Det er ikke på sin plads. Det er min person, der er sat i spil og er omtalt,« siger Steen Olsen til Sn.dk og tilføjer samtidig, at han ikke mindes situationen, der fandt sted hos Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse.

Sofie Janning giver i øvrigt et lokalmedie skylden for, at der mistanken rettede sig mod specifikke mænd. Mediet navngav nemlig eksempelvis Jørn-Ole Didriksen som en af de få mænd, der kunne være krænkeren. En artikel, der siden hen er blevet slettet.

Steen Olsen Vis mere Steen Olsen

»Jeg forstår godt, at Jørn-Ole føler sig mistænkeliggjort af journalisten, der skrev navnene, men ikke fra mig,« siger Sofie Janning.

Kritikken fra Jørn-Ole Didriksen bundede i, at en sådan negativ opmærksomhed fra omgangskredsen ville kunne få konsekvenser for ham.

»Jeg tænker først og fremmest på min familie, børn og børnebørn i det her. De skal ikke læse i aviserne, at det nok er mig, der har gjort det.«

Dernæst har Jørn-Ole Didriksen været bekymret for sin virksomhed. Han har nemlig et firma, hvor han blandt andet tilbyder førstehjælpskurser. Og han har frygtet, at kunderne vil tage afstand.