'I dag var jeg på besøg i den svømmehal, hvor jeg som barn på Nørrebro fik lært at svømme. Det blev en meget kort gensynsglæde.'

Sådan indleder folketingspolitikeren Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet et opslag på Facebook.

I svømmehallen på Nørrebro er der nemlig kønsopdelt svømmeundervisning for børn, og det er ikke faldet i god jord hos Lars Aslan Rasmussen.

'Hvorfor i alverden skal nogle få religiøse ekstremister sætte dagsorden,' skriver han blandt andet.

Han har derfor taget kontakt til en af de ansatte i svømmehallen, der kunne fortælle ham, at det handler om, at der er mange piger med rødder til Mellemøsten, der ikke må svømme, hvis holdene ikke er kønsopdelte.

Og heller ikke den melding passer Lars Aslan Rasmussen.

'Bullshit! Måske skulle vi bare holde fast i, at drenge og piger sagtens kan undervises sammen og at dem der har et problem med det, måske skulle opsøge en læge, i stedet for at belaste os andre med deres middelalderlige livssyn,' skriver Lars Aslan Rasmussen og fortsætter:

'Ved I hvem ofrene bliver hver gang I giver efter for fundamentalisterne? Det bliver de mange piger med flygtninge og indvandre-baggrund, der gerne vil være en del af det danske samfund.'

Er det en god ide med kønsopdelt svømmeundervisning?

Hovedstadens Svømmeklub har ansvaret for 700 svømmehold fordelt over 14 svømmehaller.

»10 til 15 af holdene er opdelt efter køn. Svømning er for alle. Vi har 100 procent fokus på at nå ud til flest muligt. Vi anerkender, at København er en mangfoldig by,« fortæller Lars Sørensen, der er klubdirektør hos Hovedstadens Svømmeklub til KøbenhavnLIV.

Deres vigtigste mål er at få flest mulige til at svømme. Derfor er der oprettet kønsopdelte hold.