Selv om kunstmuseet Aros ligesom resten af samfundet var lukket på grund af corona, fik socialdemokraten Steen Bording Andersen en særlig adgang til at blive viet på museets berømte tag.

Et klart brud på reglerne ifølge eksperter, men hovedpersonen fortryder intet. Hans position på rådhuset gør sagen ekstra penibel.

Aros forklarer, at kunstmuseet gav politikeren og et følge på maksimalt 10 personer adgang til taget 5. maj:

'I forhold til kulturudvalgsformanden har Aros et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, hvorfor en særlig tilladelse blev givet i dette tilfælde,' skriver Aros i et svar til Lokalavisen Aarhus, der har afsløret sagen.

Taget på ARoS er blevet verdenskendt for installationen Your Rainbow Panorama. Foto: MARTIN DIVISEK

Et privilegie, som man som politiker ikke må tage imod, forklarer juraprofessor på Aalborg Universitet Sten Bønsing til avisen:

»Det er et klokkeklart brud på reglerne om modtagelse af gaver i det offentlige. Aros skriver jo i bund og grund, at han får lov, fordi han er kulturudvalgsformand.«

Sagen bliver ekstra alvorlig, fordi Steen Bording Andersen altså er formand for kulturudvalget i Aarhus Kommune, der årligt støtter museet med millioner af kroner.

Men politikeren fortryder intet, da B.T. ringer til ham:

Sådan så det ud, da Steen Bording Andersen blev viet på taget af Aros - midt under coronanedlukningen. Privatfoto

Du er jo i en magtposition i forhold til Aros, fordi museet får millioner i støtte fra kommunen. Tror du, at det kan have haft betydning for den særlige tilladelse, du har fået?

»Kun, at der er et tillidsforhold eller et kendskab til mig som menneske,« siger Steen Bording Andersen.

Men når du er i en magtposition som kulturudvalgsformand, og du er med til at give Aros støtte, tænkte du så ikke, at det kunne have indvirkning på beslutningen, og at det ville se mærkeligt ud?

»Altså, jeg har via mails direkte sagt, at det her er et helt åbent spørgsmål, og at de på ingen måde skal holde sig tilbage fra at give et nej. Jeg har understreget, at det selvfølgelig er helt op til dem, og at jeg på ingen måde vil presse dem til noget, de synes er træls. Så jeg har taget alle de forbehold, jeg kan.«

Men tror du, at det har haft en betydning, at du er kulturudvalgsformand?

»Det håber jeg ikke, andet end at de kender mig personligt og har tillid til mig.«

Så har det jo også haft en betydning, fordi du har den relation til dem?

»Hvis det betyder, at man lukker døre op for mennesker, man kender, så ja, det har det.«

Synes du så selv, at du har fået noget, som andre ikke kunne få under nedlukningen?

»Det kan jeg ikke svare på. Det er ikke mig, der har givet tilladelsen.«

Fortryder du, at du gjorde det?

»Jeg er rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre og på et tidspunkt, vi gerne ville.«