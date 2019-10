Det synes ikke at være til at tage fejl af. ‘Området er videoovervåget,’ lover skiltet ved indkørslen til Sønderborg Lufthavns parkeringsareal.

Men som tidligere folketingsmedlem og nuværende byrådsmedlem i Sønderborg Kommune, Jan Rytkjær Callesen, for sent har opdaget, så passer det ikke.

»Jeg blev sgu sur,« siger han tørt om hans umiddelbare reaktion, da han onsdag opdagede realiteterne.

På Facebook skriver han følgende:

'Jeg er simpelthen så skuffet over Sønderborg Lufthavn, at man kan skilte med overvågning af pladsen - men der hænger ikke et eneste kamera.’

Det var pludselig blevet meget aktuelt for Jan Rytkjær Callesen at finde ud af, om der var videomateriale fra den forgangne uge.

For da politikeren onsdag vendte hjem fra ferie i Spanien, så han sin Audi klodset op på mælke- og sodavandskasser. Væk var hans dyre fælge.

Jan Rytkjær Callesen fortæller, at fælgene koster omkring 20.000 kroner. Så meget skal han dog ikke selv betale for igen at få hjul på køretøjet.

Skiltene siger ét - men virkeligheden er noget andet. Der er endnu ikke videoovervågning på parkeringspladsen. Privatfoto Vis mere Skiltene siger ét - men virkeligheden er noget andet. Der er endnu ikke videoovervågning på parkeringspladsen. Privatfoto

Dansk Folkeparti-medlemmet fortæller, at han er forsikret og slipper med en selvrisiko på 4.000 kroner.

Jan Rytkjær Callesen, der ikke opnåede genvalg til Folketinget ved valget Grundlovsdag, er fortørnet over, at lufthavnens skiltning ikke står i overensstemmelse med virkeligheden.

Han forventede, at hans bil som følge af videoovervågning stod sikkert foran lufthavnen, som i øvrigt er ejet af kommunen.

»Jeg synes, de giver en falsk tryghed. Jeg kommer derud, ser skiltene og forventer at området er videoovervåget,« siger han og fortsætter:

»Men dem, der vil stjæle fælge, kigger jo efter, om der reelt er videoovervågning. Er der ikke det, er der frit spil.«

Ifølge JydskeVestkysten har der været en række tyverier af fælge på parkeringspladsen gennem de seneste måneder.

Og det er selvom skilte om overvågning i teorien kunne have skræmt tyvene væk.

Der er dog overvågning på vej. Det lover lufthavnschef Christian Berg.

Han fortæller, at de blå skilte med et kamera-ikon netop er kommet tidligt op - de har ifølge lufthavnschefen stået siden sensommeren - med tanke på at holde tyve fra døren.

»Det var simpelthen for at lave en præventiv foranstaltning. Da vi satte skiltene op, vidste vi godt, at vi skulle have en kameraløsning, men vi skulle finde den helt rigtige løsning, så der er overvåget bedst muligt hele døgnet,« siger han.

Jan Rytkjær Callesen mener ikke, at skiltene burde være sat op inden kameraerne.

»Det er for langsomt først at sætte overvågning op nu. Man sætter da ikke skiltet op først, og så bagefter kameraet. Det er ringe service,« siger han.

Til det svarer Christian Berg:

»Man kunne sikkert godt have ventet, men vi syntes, at vi lige så godt kunne forsøge at opnå en præventiv effekt af skiltene.«

»Men det giver sig selv, at hvis man har haft hændelser, efter skiltene er sat op, så har de ikke haft den ønskede effekt.«

Christian Berg forventer, at master med kameraer er sat op inden for et par uger.