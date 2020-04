Folketingspolitiker Jens Rohde kritiserer i skarpe vendinger Københavns Politi for håndhævelsen af opholdsforbuddet på Islands Brygge.

Ordensmagten er alt for hurtig til at tage bødehæftet frem, lyder det.

»Politiet overskrider klart grænsen for, hvad der er meningsfuldt, samt grænsen for, hvad der ligger i ånden for de beføjelser, vi har givet dem,« siger han.

Baggrunden for hans kritik er, at forskellige medier i weekenden har frembragt eksempler på borgere, der har fået bøder for at overtræde det opholdsforbud, der har været gældende siden lørdag aften.

Bør politiet straks give bøde til personer, der opholder sig mere end fem minutter i en zone med opholdsforbud, hvis der ikke er andre personer til stede og smitterisikoen derfor er lav?

En kvinde, der gik tur med sin syvårige datter og dennes veninde, fik en bøde på 2.500 kroner for kort at tage ophold på en bænk, skrev DR.

Det er slet ikke meningen, lyder det fra det Jens Rohde fra Det Radikale Venstre.

»Grænsen går ved, om man vurderer, at nogen udgør en smittefare eller ej. Det er fuldstændig unødvendigt at give en mor, der tillader sig at give sine små børn et hvil på en bænk, en bøde. De (betjentene, red.) kunne bare have sagt, at hun skulle gå videre,« siger Jens Rohde.

»Enhver, der har børn, ved, hvor hurtigt de kan slå fra og sige, 'jeg kan ikke mere'. Det skal man lige have øjnene op for,« lyder det videre.

Ifølge politikeren risikerer politiet at sætte det gode forhold mellem danskerne og myndighederne over styr, hvis der ikke udvises tilpas konduite fra politiet.

»Jo flere magtbeføjelser politiet får, jo mere skal politiet være varsomt med at bruge dem. Ellers ryger tilliden mellem befolkning og myndighed, og så skal du se risiko for smittefare,« siger Jens Rohde og fortsætter:

»Jeg har været meget kritisk over for det her og har hele tiden stillet det spørgsmål: 'Hvad skal det bruges til?' Vi har fået at vide, at loven ikke er for at komme efter den enkelte mor, men for at kunne udstede bøder i det øjeblik, at nogen udgør en sundhedsfare.«

Københavns Politi har ingen kommentarer til kritikken fra Jens Rohde.