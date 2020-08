»Det er hele oplevelsen i Tivoli generelt - og kronen på værket er, at jeg oplever, at mange mennesker ikke holder afstand. Det, der skræmmer mig mest, er, at Tivolis ansatte og vagter ikke gør antræk til at håndhæve det.«

Sådan lyder det fra næstformand for Europarådet, Michael Aastrup Jensen (V) efter at have været en tur i Tivoli lørdag eftermiddag.

Her overværede han fra afstand et show på en lille scene sammen med sine børn, og det faldt ham for brystet, hvordan hverken gæster eller personale så ud til at tage afstandskravene specielt alvorligt.

»Vagterne stod bare og kiggede, og det er ikke godt nok. Smittetallene stiger og stiger, og vi skal gøre meget for, at de ikke stiger mere,« siger Michael Aastrup Jensen, inden han fortsætter:

ARKIVFOTO

»Jeg mener, de skulle have gået hen til de forældre, der ikke kan forstå, at der er krav til at holde afstand, og så måtte de fysisk sørge for, at de holdte afstand.«

Den letsindige opførsel, som politikeren overværede i Tivoli, fik ham straks til tasterne på Twitter, hvor han postede et billede af folkemængden foran scenen og skrev, at det ikke var godt nok fra Tivolis side.

Og der gik ikke længe, før han og børnene valgte at forlade forlystelsesparken, fordi det hele blev for meget, siger han og fortæller, at det slet ikke var sådan for blot en måned siden.

»Der blev det håndhævet meget mere markant I Tivoli. Her i sommerferien er de blevet meget slappere,« siger Michael Aastrup Jensen.

Billedet, som Michael Aastrup Jensen postede på sin Twitter, hvor han kritiserede Tivoli for ikke at tage afstandskravene alvorligt.

Tivolis pressechef, Torben Plank, kan sagtens se, at der på det seneste er sket en ændring af folks adfærd i forhold til afstand.

»Det er rigtigt, at vi ligesom resten af Danmark har oplevet et skred, hvor folk er blevet mindre påpasselige. Derfor knokler vi for at gøre vores del af arbejdet endnu bedre,« siger Torben Plank.

Han har set Michael Aastrup Jensens tweet, og han er enig i, at det ser ud til, at folk sidder tæt på billedet. Men han har også en mulig forklaring på, hvorfor personalet ikke er skredet ind:

»Hvis kontrolløren mener, at det ser ud til at, folk kender hinanden, beder de ikke folk om at rykke sig. Det er måske det, der er sket her,« siger pressechefen for parken.

Han fortæller, at der lørdag er blevet fulgt op med personalet, der var tilstede ved scenen, i forhold til, om alt er foregået, som det skulle.