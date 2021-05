»Det har jo været en stor succes i coronatiden og til stor gavn for patienterne. Så det er lige tidligt nok at afskaffe en velfungerende ordning,« siger sundhedsordfører Per Larsen (K).

Han fortæller til B.T., at han ærgrer sig over, at det pr. 1. juni ikke længere er muligt at vælge en lang telefonkonsultation i stedet for at møde fysisk op hos den praktiserende læge.

Han vil derfor nu bede sundhedsminister Magnus Heunicke svare på, om det ikke vil være en god idé at forlænge ordningen, der blev indført, da coronaepidemien ramte.

»Pandemien er ikke overstået endnu. Samtidig er vi et af de lande i Europa, hvor befolkningen bliver sidst færdigvaccineret på grund af, at vi har taget vacciner ud af vaccinationsprogrammet. Og når vi kigger ind i efteråret, kan vi måske risikere en ny opblussen af smitte samtidig med, at vi skal til at genvaccinere de første grupper inden for kort tid. Derfor mener jeg, det vil være en god idé at forlænge ordningen,« siger Per Larsen og uddyber:

»Der er jo mange sårbare patienter, der ikke synes, de har lyst til at sidde i et venteværelse med risiko for at blive smittet, og så kan det være en tryghedsskabende foranstaltning med en lang telefonkonsultation,« siger han.

Efter 1. juni vil videokonsultationer fortsat være en valgmulighed, men ifølge Per Larsen er det ikke alle, der kan finde ud af det – særligt den ældre del af befolkningen.

»Det er ikke det, der falder dem først ind,« siger han.

Per Larsen foreslår, at ordningen bør fortsætte året ud, mens de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), over for Politiken giver udtryk for, at de ønsker, at ordningen bliver permanent.

Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative. Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative. Foto: Emil Helms

Ifølge PLOs beregninger har ordningen hverken været dyrere eller billigere for samfundet i den periode, hvor den har eksisteret.

Det er Danske Regioner, der har besluttet at fjerne muligheden for lange telefonkonsultationer.

Bo Libergren (V), næstformand i Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, siger til Politiken, at der den seneste tid er sket et skred, så der er væsentligt færre korte telefonkonsultationer og et stigende antal lange.

Derfor er han ikke enig i, at det ikke gør nogen økonomisk forskel, hvis man beholder de lange telefonkonsultationer.

De lange telefonkonsultationer takseres med 146,79 kroner pr. konsultation, mens regionerne betaler 28,74 kroner for en kort telefonkonsultation.

»Jeg kan da godt forstå, det er fristende, hvis de (lægerne, red.) kan få fem gange så meget for deres arbejde ved at kategorisere det som en lang konsultation. Det holder ikke i længden, at der er to priser for dybest set den samme vare, som vi i regionen ikke har nogen chance for at skelne imellem, når vi skal betale,« siger han til mediet.