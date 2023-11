Europa-Parlamentet aflyser et nytårsarrangement på en af Brdr. Price-restauranterne efter modstand fra flere EU-parlamentarikere.

Politikere fra Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker ikke at sætte deres ben på restauranten, som er ejet af de to tv-kokke og brødre Adam og James Price, da den i øjeblikket ligger i konflikt med fagforbundet 3F for at have opsagt overenskomsten med de ansatte, skriver Altinget.

Blandt modstanderne er Marianne Vind fra Socialdemokratiet, som til B.T. siger, at hun »så vidt, det er muligt« undgår at spise på steder uden overenskomst. Hun tjekker altid, om spisesteder er dækket af en overenskomst, før hun entreer dem, tilføjer hun.

Adspurgt, om hun mener, alle danskere skal følge hendes eksempel og undgå steder uden overenskomst, svarer hun »ja«, da hun mener, at disse »udhuler velfærdsstaten«.

Hun fortæller, at Europa-Parlamentet rykker nytårsarrangementet til Europa-Parlamentets lokaler i Gothersgade i København. Hun har ikke undersøgt, hvilket firma der eventuelt skal levere mad til det arrangement.

Kun 10 procent af restauranterne i Danmark har overenskomst, skriver folkene bag Brdr. Price på restaurantkædens hjemmeside. Brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, har ikke haft mulighed for at verificere det tal inden for artiklens deadline.

Adam Price påpeger over for Altinget, at der intet krav er om, at restauranter skal være dækket af en overenskomst.

»Det er under 10 procent af de danske restauranter, som er omfattet af overenskomsten med 3F. Jeg mener, det taler sit helt tydelige sprog om en overenskomst, som hverken medarbejderne eller virksomhederne kan se sig selv arbejde med. Der er da heller ingen af vores medarbejdere, som er medlem af 3F,« siger han til mediet.

Det siger Brdr. Price om overenskomster »Vi vil gerne have overenskomst. Men den skal understøtte udviklingen i branchen, ikke begrænse den. Den helt store knast er et opgør med det nuværende lønsystem, hvor ufaglærte tjenere, som kommer ind fra gaden helt uden erfaring, har krav på samme mindsteløn som en faglært tjener med knap 4 års erhvervsuddannelse – og ovenikøbet en højere mindsteløn end vores faglærte kokke og receptionister.« Sådan lyder det blandt andet på Brdr. Prices hjemmeside, hvor kæden redegør for sin side af striden med 3F, som har stået på i en længere periode og er blevet omtalt i medierne af flere omgang.

Han tilføjer, at »langt de fleste« af restaurantens medarbejdere får en løn, der ligger over overenskomstens mindsteniveau, og at ingen ansatte er gået ned i løn efter, at restauranten har opsagt sin overenskomst.

Alligevel tager han beslutningen til efterretning, skriver Altinget.

Marianne Vind (S) ønsker over for B.T. ikke at forholde sig til Adam Prices kritik af overenskomsten.

»Jeg er politiker. Det ligger ikke på mit bord at blande mig i, hvad indholdet er i overenskomsterne.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Enhedslistens EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen, der til Altinget også kritiserer Brdr. Prices restauranter.