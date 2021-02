Da TV2 droppede en dokumentar om sexisme, ville Politiken og Impact TV afdække det. Nu stopper samarbejdet.

I starten af februar kom det frem, at Politiken og produktionsselskabet Impact TV skulle afdække sexisme, sexchikane og magtmisbrug på TV2.

Det skete, efter at tv-stationen valgte ikke at fortsætte med et meget omtalt dokumentarprojekt om emnet.

Men nu er samarbejdet stoppet, og Impact TV kommer i stedet til at arbejde videre med dokumentaren med en unavngiven mediepartner.

Det skriver Politiken.

Det skyldes ifølge avisens chefredaktør, Christian Jensen, at Politiken har villet starte forfra med både historie og research.

- Det har desværre ikke været muligt at finde et fælles udgangspunkt for dette arbejde, siger han til Politiken.

I januar droppede TV2 en undersøgende dokumentar om sexisme på danske arbejdspladser, da den fortrinsvis var kommet til at omhandle TV2 selv.

Beslutningen skabte intern uro på tv-stationen.

Siden kom det frem, at Politiken og Impact TV ville kaste lys over mulige mangeårige problemer på TV2, som tv-stationen selv har fået undersøgt.

Medierne overtog ikke materialet, der skulle have været en del af dokumentaren, som TV2 arbejdede på. Impact TV tilbød dog ansættelse til en af de TV2-tilrettelæggere, som har arbejdet med projektet.

TV2's egen advokatundersøgelse har fået konsekvenser for flere ansatte på tv-stationen, som er stoppet eller har fået andre sanktioner.

Blandt andre Jes Dorph-Petersen, der var vært på "Go' aften Live", og han er nu fortid på tv-stationen efter to sager i 2001 og 2003.

Også tv-værten Jens Gaardbo er stoppet på grund af "dårlig dømmekraft" i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.

