27 år.

Så længe har den netop offentliggjorte møgsag om Politiets fejlagtige brug af mindst 669 folks navne fundet sted.

Det fremgår af en mail sendt fra Justitsministeriet til rigspolitichef Thorkild Fogde, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Her oplyser ministeriet i alt ni punkter, som politibossen inden 12. juni skal redegøre for om sagen.

Og et af punkterne er følgende:

'Fejlenes karakter og baggrunden for, at fejlene kunne opstå og kunne fortsætte i perioden 1993-2020,' står der i mailen fra ministeriet.

Altså er der tale om mere end et kvart århundrede, hvor fejlene er sket.

I samme mail står også, at det skal frem, hvor hårde konsekvenser fejlene har haft for den enkelte borger, hvis navn er brugt i sager, de intet har med at gøre.

Forstå den nye skandale i Rigspolitiet Rigspolitiet har for nuværende identificeret 669 personer, som formodes at være uberettiget tilknyttet sager, som de ikke har nogen forbindelse til.

De 669 personer kan for eksempel være som part i et færdselsuheld, som anmelder, som vidne eller i værste fald være registreret som sigtet.

Sidstnævnte vurderes at være tilfældet for 72 ud af de 669 personer. Alle 669 personer er som nævnt fjernet fra sagerne.

De sager, hvor de 72 personer har været registreret med en sigtelse, vil naturligvis blive gennemgået som de første af den arbejdsgruppe, Rigspolitiet har nedsat.

Alle 669 personer er blevet fjernet fra de sager, de fejlagtigt var registreret på. Kilde: Rigspolitiet

At fejlene med borgernes navne er sket i 27 år vækker harme på Christiansborg.

»Det er helt vildt, at det her har stået på siden 1993 og nærmest bliver opdaget ved en tilfældighed, fordi en politikreds gerne vil have rettet nogle fejl,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen.

Også Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kommer med hård kritik.

»Det er hårrejsende, hvis der har været fejl i Politiets systemer i så mange år, uden at det er blevet opdaget. Det er selvsagt på sin plads, at ministeren nu reagerer med nogle spørgsmål, men det er det mindste af det,« siger han og tilføjer:

»Det, der er værre, er, at der åbenbart er nogle centralt hos Politiet, der ikke er deres opgave voksen, og ikke har haft styr på det langt tilbage i tiden. Det kan borgerne under ingen omstændigheder være tjent med.«

Og det er ikke første gang, en skandale rammer Politiets brug af data.

Sidste år kom frem, at der var teledataskandale hos Politiet.

Så det er anden gang på ret kort tid, at der kommer sager frem om Politiets problemer med brug af data.

»Den skandale ligger sig oven på en teledataskandale, som har varet siden 2011. Det efterlader et meget skidt indtryk af Politiets evne til at håndtere data overhovedet,« siger Karina Lorentzen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har allerede slået fast, at han mener, at det er alvorlige fejl, Politiet har begået,

»Jeg kommer til at følge oprydningsarbejdet tæt, og jeg vil orientere Folketinget om resultaterne af dette, når arbejdet er afsluttet. Det er ikke overraskende afgørende for mig, at Politiet har styr på sin datahåndtering,« siger han.

